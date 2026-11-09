العرض الأول للمسرحية العرائسية "بدر العالم" يوم الخميس 12 نوفمبر 2026

يقدم المركز الوطني لفن العرائس مساء الخميس 12 نوفمبر بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، العرض الأول لأحدث انتاجاته المسرحية العرائسية ،"بدر العالم"، الموجهة لليافعين.ووفق ما جاء في الورقة التقديمية للعرض، فإن هذا العمل المسرحي الذي كتبت نصه أصالة النجار وأخرجه أسامة الماكني، يطرح قصة" بدر، طفل فقير في قرية نائية، يحلم أن يصبح عالمًا لإنقاذ قريته من الفقر والجفاف. يواجه سخرية أصدقائه وضعف إمكانيات المدرسة. معلمه يعطيه كتابًا عن الأمل والمثابرة. يبدأ تجاربه البسيطة لجمع مياه الأمطار، يفشل مرات عديدة لكنه لا يستسلم. بعد جهد طويل ينجح في ابتكار نظام يفيد القرية، فيصبح مصدر إلهام للجميع. واعتمادا على منطق السفر لتعليمي الذي هوعبارة عن رحلة خارج أسوار القسم، لكن داخل حدود المعرفة باعتباره مغامرة تجمع بين الاكتشاف والتجربة، تفتح العقول على ثقافات وأفكار جديدة، وتحوّل الدروس من كلمات على الورق إلى مواقف حية تعاش".ويقدم هذا العرض الذي يرتكز على الألوان الترابية، ست شخصيات تتحرك وفقا لرؤية اخراجية تعتمد تقنيتي الفضاء المفتوح والفضاء المغلق، مع اعتماد الترميز بهدف تمرير قيم الصداقة والشجاعة والمحافظة على البيئة.مر