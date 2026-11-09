توننداكس يواصل نهجه صعودا للحصّة الثالثة على التوالي

واصلت بورصة تونس، اتجاهها صعودا في إقفال، الإثنين، للحصّة الثالثة على التوالي. وسجل المؤشر المرجعي ل"توننداكس" ارتفاعا، بنسبة 0،23 بالمائة، وبلغ مستوى 18764،43 نقطة، وسط معاملات قدّرت قيمتها ب30،6 مليون دينار، مدفوعة بتبادل كتلة من أسهم التونسيّة للبلور بقيمة 25 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للبلور".وعاد أفضل أداء لكامل الحصّة لسهم السكنى. ووسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 42 ألف دينار، زاد سعر سهم الباعث العقاري، التابع لمجموعة سيمبار،ب5،6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 4،900 دينار.وأرتفع سعر البنك الفلاحي، بدوره، بنسبة 3،3 بالمائة، وبلغ سعره عند الإقفال19،900 دينار، في ما قدّرت المعاملات على السهم ذاته 1،1 مليون دينار.وأظهر اداء المغازة العامّة أداء مخيبا خلال الحصّة، وتراجع سعره، بنسبة 2،9 بالمائة وبلغ نهاية المعاملات، مستوى 12 دينارا، ولم يتمكن السهم من جذب سوى قيمة ضعيفة من المعاملات، لم تتجاوز قيمتها 14 ألف دينار.وفقد سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، نسبة 2،8 بالمائة من قيمته، وأنهى الحصّة عند سعر 10،350 دينار، في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 9 آلاف دينار.وبدا سهم التونسيّة للبلور الأكثر حركية خلال الحصّة، واستحوذ على القسط الأكبر من المبادلات (25،2 مليون دينار)، وحافظ على سعره في مستوى 23،230 دينار.