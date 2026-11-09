Babnet   Latest update 21:33 Tunis

توننداكس يواصل نهجه صعودا للحصّة الثالثة على التوالي

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 20:24 قراءة: 0 د, 56 ث
      
واصلت بورصة تونس، اتجاهها صعودا في إقفال، الإثنين، للحصّة الثالثة على التوالي. وسجل المؤشر المرجعي ل"توننداكس" ارتفاعا، بنسبة 0،23 بالمائة، وبلغ مستوى 18764،43 نقطة، وسط معاملات قدّرت قيمتها ب30،6 مليون دينار، مدفوعة بتبادل كتلة من أسهم التونسيّة للبلور بقيمة 25 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للبلور".


وعاد أفضل أداء لكامل الحصّة لسهم السكنى. ووسط مبادلات لم تتجاوز قيمتها 42 ألف دينار، زاد سعر سهم الباعث العقاري، التابع لمجموعة سيمبار،ب5،6 بالمائة، وأقفل عند مستوى 4،900 دينار.


وأرتفع سعر البنك الفلاحي، بدوره، بنسبة 3،3 بالمائة، وبلغ سعره عند الإقفال19،900 دينار، في ما قدّرت المعاملات على السهم ذاته 1،1 مليون دينار.


وأظهر اداء المغازة العامّة أداء مخيبا خلال الحصّة، وتراجع سعره، بنسبة 2،9 بالمائة وبلغ نهاية المعاملات، مستوى 12 دينارا، ولم يتمكن السهم من جذب سوى قيمة ضعيفة من المعاملات، لم تتجاوز قيمتها 14 ألف دينار.

وفقد سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب، نسبة 2،8 بالمائة من قيمته، وأنهى الحصّة عند سعر 10،350 دينار، في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم 9 آلاف دينار.

وبدا سهم التونسيّة للبلور الأكثر حركية خلال الحصّة، واستحوذ على القسط الأكبر من المبادلات (25،2 مليون دينار)، وحافظ على سعره في مستوى 23،230 دينار.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339396

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-17
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab