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وفد تونسي يشارك في المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية بالفلبين

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 20:20 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تشارك تونس بوفد عن الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية في أشغال المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية "JCI World Congress" الذي سينعقد بمركز المؤتمرات كلارك بالفلبين من 11 الى 15 نوفمبر بمشاركة قيادات شبابية ورواد أعمال وفاعلين في مجال التغيير من مختلف أنحاء العالم
 

ويشكل هذا المؤتمر موعدا دوليا لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة جملة من المحاور المتعلقة بالقيادة والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمعات.
 

وتهدف المشاركة التونسية إلى التعريف بتجربة الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية وإبراز إسهاماتها في دعم المبادرات الشبابية فضلا عن تعزيز حضورها وإشعاعها على الصعيد الدولي
 

ويعد هذا الحدث الدولي فرصة للوفد التونسي لإيصال صوت الشباب التونسي وتأكيد قدرته على الإسهام في المبادرات الدولية الهادفة إلى الابتكار والتنمية والتغيير الإيجابي.-
 
ومن المتوقع، أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 6000 مندوب وقائد شاب من أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم لحضور الدورات التدريبية ورشات العمل في القيادة وريادة الأعمال
 
وكانت الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، قد أعلنت عن ترشّح محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفة الفتية الدولية (JCI) لسنة 2027 في خطوة تعكس طموح تونس إلى تعزيز حضورها ومساهمتها في الحركة الفتية الدولية
ويأتي هذا الترشّح تجسيدا لروح الالتزام بالقيادة والتعاون الدولي والعمل على تطوير الحركة الفتية العالمية، بما يسهم في تعزيز دورها وتأثيرها وتوسيع شبكة علاقاتها على المستوى الدولي.

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