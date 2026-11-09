دورة المنستير للتحدي: تأهل عزيز دوقاز الى الدور ثمن النهائي

تأهل اللاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 380 عالميا الى الدور ثمن النهائي لدورة المنستير المصنفة ضمن دورات التحدي للتنس، اثر فوزه اليوم الاثنين على الاسباني بيرنانردو ميزا المصنف 1100 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و 6-2.وسيلاقي عزيز دوقاز في الدور ثمن النهائي المتأهل من مباراة الاسباني اليخاندور كاناس المصنف 242 عالميا والايراني رحماني كسرا المصنف 664 عالميا.ويشارك في الجدول الرئيسي لدورة المنستير للتحدي ذات الـ 50 نقطة والتي تقام على أرضية صلبة 3 لاعبين تونسيين هم عزيز دوقاز ومعز الشرقي وعزيز الواقع.ويلتقي غدا الثلاثاء معز الشرقي المصنف 349 عالميا مع الكرواتي دووي أيدوكوفيتش المصنف 381 عالميا، فيما سيتبارى عزيز الواقع المصنف 515 عالميا مع الاسباني جون شيفيريا المصنف 525 عالميا.يذكر أن الايطالي لورينزو غيستينو المصنف 231 عالميا هو حامل لقب بطولة النسخة الماضية لدورة المنستير للتحدي، وهو المصنف الثامن في الجدول الرئيسي لنسخة هذا العام، بينما سيكون الفرنسي مويز كوامي المصنف 132 عالميا المصنف الأول في البطولة التي تبلغ مجموع جوائزها المالية 63 ألف دولار.