فضاء المواطن بوزارة الداخلية يتسلم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العموميّة

انتظم اليوم الاثنين بمقرّ مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بوزارة الدّاخليّة، حفل تسليم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العمُوميّة نُسخة 2020 إلى فضاء المُواطن بوزارة الدّاخليّة، وذلك بحُضُور ثلة من الإطارات العُليا بالوزارة وبمعهد المُواصفات والملكيّة الصّناعيّة ورئاسة الحُكُومة.وتولى المدير العام لمعهد المُواصفات والملكيّة الصناعيّة بالمُناسبة تسليم شهادة المُطابقة لعلامة الجودة المذكُورة إلى رئيس مكتب العلاقة مع المُواطن بوزارة الدّاخليّة، كما تمّ في ذات الإطار استعراض التسلسل المرحلي لانخراط فضاء المُواطن بالوزارة في مشرُوع الحُصوُل على هذه العلامة تجسيما لسياسة الدّولة في مجال الإستقبال، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية.وتجدر الاشارة الى أنه تمّ الانطلاق في هذا المسار بتاريخ 30 أفريل 2025 من خلال تشكيل فريق الجودة الذي باشر مهامّهُ بالقيام بعمليّات التقييم القبلي الشامل لمدى الإستجابة للمُواصفات المطلوبة للحُصُول على شهادة المُطابقة، حيثُ تمّ العمل عل تلافي النقائص وتعزيز نقاط القوّة بما في ذلك التكوين وتحسين البنية التحتيّة والتنظيم الإداري لتنتهي هذه الأعمال بمرحلة التدقيق النهائي التي تحصّل على إثرها فضاء المُواطن بوزارة الدّاخليّة على العلامة بتاريخ 07 أوت 2026.وكان هذا الحفل فُرصة لتكريم الأعوان والإطارات التابعين للفضاء الذين ساهمُوا بفعاليّة في إنجاح هذا المسار من خلال العمل على الاستجابة للمعايير المطلوبة والارتقاء بجودة الاستقبال وتقديم الخدمات لطالبيها.