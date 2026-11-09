الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 (كرة اليد الشاطئية) : المننتخب التونسي يستهل مشواره بانتصارين متتاليين على حساب جزر كوك وتايلندا

حقق المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية اليوم الاثنين فوزين متتاليين لحساب منافسات دور المجموعات لأولمبياد الشباب التي تستضيفها العاصمة السينغالية داكار من 31 أكتوبر الى غاية 13 نوفمبر الجاري.وجاء الفوز الأول للمنتخب التونسي على حساب جزر كوك بنتيجة 2 - 0 تفاصيلها (22 - 10 و 18 -16) ، فيما جاء الفوز الثاني على حساب منتخب تايلاندا بنتيجة 2 - 0 تفاصيلها (28-16 و 19-12).ويختتم المنتخب التونسي، الذي يخوض المنافسة ضمن المجموعة الأولى، غدا الثلاثاء الدور الأول بالتباري مع المنتخب الألماني.يذكر أنّ المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية يتكون من اللاعبين: أحمد خلايفي - فراس العثماني - حمزة زخامة - سيف الدين العمري - ياسين الزميتي - محمد شادي جلول - يوسف سويلم - أحمد ياسين الطبوبي - يحي مخلوف - أنس الفرجاني.وتجدر الاشارة الى ان جميع المنتخبات متأهلة الى الدور ربع النهائي، حيث سيلاقي متصدر المجموعة الاولى رابع المجموعة الثانية، وصاحب المركز الثاني للمجموعة الاولى صاحب المركز الثالث للمجموعة الثانية فيما سيتبارى صاحب المركز الثالث للمجموعة الاولى صاحب المركز الثاني للمجموعة الثانية وصاحب المركز الرابع للمجموعة الاولى متصدر المجموعة الثانية.وتتكون المجموعة الثانية من منتخبات السينغال والمجر والبرازيل وبورتوريكو.