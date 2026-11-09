النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق بجزيرة جربة يختتم بلقاء ودي مع الترجي الجرجيسي

دخل النادي الصفاقسي اليوم الاثنين في تربص مغلق بجزيرة جربة يستمر الى غاية 15 نوفمبر الجاري وذلك في اطار استعداداته لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى.وأعلن النادي الصفاقسي في بلاغ له أنّ التربص سيختتم الأحد القادم باجراء مباراة ودية مع الترجي الجرجيسي بملعب جرجيس.يذكر أنّ النادي الصفاقسي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 10 نقاط، وذلك بعد مضي 7 جولات من سباق البطولة.حراسة المرمى:عبد السلام الحلاوي - محمد الهادي قعلول - محمد علي جمعية.الدفاع:حمزة المثلوثي - كيفن مونديكو - يوسف حبشية - عبد السلام عقيد - محمد أمين بن علي - هشام بكار - ريان الدربالي - محمد صالح المهذبي.الوسط والهجوم:محمد الطرابلسي - ريان شعبان - محمد العبسي - غيث الصغير - جاك مبي - حكيم موتيبي - ريان لوصيف - إياد بالوافي - سيف الدين والي - محمد أمين بن نصير - محمد أمين العايدي - بووا ديارا - غيث الكتاري - ايمانويل أوغبولي - جوسنا لوليندو.ر/سمس