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مجموعة من طلبة معهد الصحافة وعلوم الإخبار في زيارة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 22:15 قراءة: 1 د, 8 ث
      
استقبلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الاثنين، وفدا من طلبة السنة الثانية صحافة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، في إطار زيارة ميدانية تهدف إلى تعزيز معارفهم الأكاديمية وتمكينهم من الاطلاع على واقع الممارسة الصحفية داخل مؤسسة إعلامية عمومية.


وتندرج هذه الزيارة في سياق دعم التكوين التطبيقي للطلبة وتقريبهم من المحيط المهني، من خلال التعرف على آليات العمل الصحفي داخل وكالة الأنباء وخصوصيات إنتاج الأخبار ومعالجتها وتحريرها.


وقدّم عدد من مسؤولي دوائر التحرير بالوكالة عروضا حول طبيعة العمل بمختلف الدوائر واختصاصاتها، مستعرضين خصوصيات كل مجال تحريري ومراحل إنتاج المادة الإخبارية، إلى جانب متطلبات العمل بوكالة الأنباء، وخاصة ما يتعلق بالسرعة في مواكبة الأحداث، والدقة في نقل المعلومات، والتحقق من مصادرها، والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.


وأتاحت هذه اللقاءات للطلبة فرصة التفاعل المباشر مع المهنيين وطرح تساؤلاتهم بشأن الممارسة الصحفية اليومية والتحديات التي تواجه الصحفيين، بما ساهم في تقريبهم من واقع العمل داخل غرف الأخبار وفهم طبيعة المسؤوليات المهنية الملقاة على عاتق الصحفي.

وجرى التأكيد بالمناسبة على ما تكتسيه مثل هذه الزيارات من أهمية خاصة في مسار التكوين الأكاديمي والمهني للطلبة، باعتبارها تتيح لهم الربط بين المعارف النظرية التي يتلقونها في المعهد والتطبيقات العملية في الميدان، فضلا عن تنمية مهاراتهم الصحفية وتعزيز جاهزيتهم للاندماج في سوق الشغل مستقبلا.

كما تمثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز التواصل بين مؤسسات التكوين الأكاديمي والمؤسسات الإعلامية، بما يدعم التكوين المستمر للصحفيين الشباب ويساهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي.

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