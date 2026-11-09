توزر: الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والاندماج المالي فرصة لمزيد التشجيع على الاقتصاد الأخضر والدائري

انطلقت صباح اليوم الاثنين، الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والاندماج المالي بولاية توزر، وهي تظاهرة تمتد على مدى يومين، ينظمها ديوان تنمية الجنوب بالشراكة مع عدة شركاء وممولين أبرزهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التعاون الألماني ضمن سلسلة من الأيام الجهوية جابت مختلف ولايات الجنوب واختتمت في ولاية توزر.وتم بالمناسبة عرض موارد ولاية توزر ومميزاتها في مجال الاستثمار لاسيما الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على أهمية سلاسل القيمة وما توفره من فرص استثمار خاصة في كل حلقة من حلقات سلاسل القيمة في المنتجات المحلية، بحسب المديرة العامة لديوان تنمية الجنوب أمال الحداد.وأضافت الحداد في تصريح لصحفية "وات" أنه تم كذلك في افتتاح التظاهرة، عرض إمكانيات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري وعرض أهم آليات المرافقة المخولة للباعثين على أن يخصّص اليوم الثاني من التظاهرة للاندماج المالي وتخصيص فضاءات للتشبيك بين الباعثين من أصحاب المشاريع في مختلف المجالات الباحثين عن التمويل وهياكل المساندة والدعم ومؤسسات التمويل، وذلك بفتح مجال المفاوضات المباشرة بين هذه الأطراف بما يمكن أصحاب المشاريع من الاطلاع على آليات التمويل المتاحة والموضوعة على ذمتهم والاستفسار في كل ما يخصّ التمويل.وتندرج التظاهرة، التي ينظمها ديوان تنمية الجنوب، ضمن جهوده لدفع المبادرة الخاصة سواء الفردية أو الجماعية في ولايات الجنوب التى تتميز بفرص واعدة ومنتوج محلي متنوع وفق المدير العامة للديوان والتى بينت أنّ مختلف هذه البرامج تتوجه بشكل خاص للشبان وللنساء من أجل دفعهم للانتصاب لحسابهم الخاص حتى يتم تحقيق جملة من الأهداف وهي التمكين المالي لأصحاب المشاريع وادماجهم في الدورة الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد محليا وإقليميا ووطنيا.وأضافت أن الديوان يعمل على متابعة نتائج أيام الاستثمار المنتظمة في جميع ولايات الجنوب خاصة نتائج اللقاءات المباشرة بين أصحاب المشاريع والممولين لتذليل الصعوبات والوصول إلى بعث أكبر عدد ممكن من المشاريع.وأشارت من جهتها رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس، المنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط انصاف الشريف، الى أنّ الأيام الجهوية هي فرصة للتعريف بالاقتصاد الأخضر وسلاسل القيمة الخضراء لما توفره من فرص بعث مشاريع في الجهة، مشيرة الى أنّ المشروع رافق 350 امرأة صاحبة مشروع على المستوى الوطني على امتداد سنة من الفكرة إلى الانجاز، وهي مشاريع في الاقتصاد الأخضر والتكيّف مع التغيرات المناخية.وأضافت أن البرنامج قدّم دعما ماليا لحوالي 50 مشروعا أنجزت من طرف النساء والشباب فضلا عن تكوين قرابة 900 شاب وشابة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمشاريع المقاومة للتغيرات المناخية وتنظيم ورشات في الاندماج المالي لفائدة 200 شاب وشابة، ويواصل البرنامج دعمه لباعثي المشاريع من خلال خلق فرص التمويل والتشبيك بين الطرفين.ولفتت الحداد الى أنّ عددا هاما من صاحبات المشاريع في ولاية توزر حظين بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي مشاريع تتعلق أبرزها بتثمين الإنتاج المحلي وإعادة التدوير منها مشروع لتثمين الملابس القديمة ومشروع استخلاص الزيوت من نواة التمر وصنع مواد تجميل بمواد طبيعية منها مواد مستخرجة من التمر وخشب النخيل.وشاركت مجموعة من الحرفيات وصاحبات المشاريع في أشغال أيام الاستثمار بعرض منتوجهن المتنوع الذي تراوح أغلبه بين صنع مواد تجميل ومواد غذائية عبر تثمين منتجات طبيعية سواء للجهة أو غيرها وصنع الحلي اليدي واللباس التقليدي والنسيج اليدوي.وذكرت مشاركات في فعاليات اليوم الجهوي في تصريحات لصحفية "وات" أن التمويل يوجه عادة لحمالي المعرّف الجبائي، كما ان التمويل يشترط سنتين من العمل والمشاركة في المعارض، في الوقت الذي تحتاج صاحبة المشروع الى التمويل في بداية تركيز مشروعها حتى تتمكن من اقتناء مواد أولية وغيرها، ما يجعل العديد منهن في صعوبات مالية.