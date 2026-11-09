سيارات التاكسي الفردي تستانف عملها بعد اسبوع من الاضراب بجزيرة جربة

علّق الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي المكتب الجهوي بمدنين اضراب قطاع التاكسي الفردي بجزيرة جربة، ليستانف نشاطه بنسق طبيعي بداية من اليوم الاثنين، مؤمّنا خدمات التنقل داخل الجزيرة بعد اسبوع من التوقف على خلفية قرار اسناد 23 رخصة للتاكسي الجماعي بجزيرة جربة من جملة 150 رخصة موزعة بين مختلف معتمديات الولاية.وجاء تعليق الاضراب، وفق بيان صدر امس الاحد عن الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، بعد التشاور مع الغرفة الوطنية ومنظوري القطاع وعلى اثر جلسة عقدها معتمدو الجزيرة الثلاثة بممثلين عن القطاع.وتمسك الاتحاد، حسب ما جاء في نص البيان، بنفس مطالبه وسيتوجه الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والطعن في القرارات المتعلقة باسناد الخطوط ومراجعة مدى قانونيتها مع امكانية العودة الى الاضراب في حال اقتضت الضرورة دون التخلي عن حقوق المهنيين او التراجع عن المطالب.يذكر انّ الاتحاد دعا الى اضراب لم تتبناه غرفة سيارات التاكسي صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وذلك رفضا لقرار اسناد رخص تاكسي جماعي وللمطالبة بالتخلي عن هذا القرار باعطاء رخص اضافية جديدة لسيارات التاكسي الفردي وتسوية وضعية ملفات تعود الى سنوات، حسب الكاتب العام الجهوي للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي جمال بن موسى.ونفّذ المهنييون في اطار هذا الاضراب عدة وقفات احتجاجية، وفي المقابل دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الى تنفيذ قرار من والي مدنين بالتسخير من خلال منح سيارات الاجرة اللواج ترخيصا استثنائيا طيلة الاضراب بتامين النقل داخل الجزيرة من اجل تغطية النقص الحاصل بسبب توقف نشاط التاكسي الفردي ولتامين خدمات النقل للمواطنين وتيسير شؤونهم التي تاثرت بسبب الاضراب مع اتخاذ الشركة الجهوية للنقل بمدنين اجراءات تمثلت في تعزيز سفراتها داخل الجزيرة ب8 سفرات اضافية للربط بين معتمديات جربة الثلاثة.