مؤسسات تونسية وأوروبية تبحث فرص إرساء شراكات ثنائية في قطاع تكنولوجيات المعلومات

حددت مؤسسات تونسية وأوروبية عددا من مجالات التعاون والشراكة الثنائية في قطاع تكنولوجيات المعلومات خاصة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي الصناعي وتطوير البرمجيات والأتمتة والحلول السحابية والصحة الرقمية، وذلك في إطار بعثة اقتصادية أوروبية زارت تونس، من 1 إلى 6 نوفمبر 2026.وضمت البعثة مؤسسات من ألمانيا وإيطاليا ورومانيا إلى جانب ممثلين عن تحالف المؤسسات الأوروبية الناشطة في المجال الرقمي (European DIGITAL SME Alliance)، بمبادرة من مكتب ترويج الواردات الألماني (IPD) ومبادرة 216 Tech، بهدف استكشاف فرص التعاون مع المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.وشمل برنامج الزيارة لقاءات مع مؤسسات وشركات تونسية في تونس وصفاقس وسوسة ونابل فضلا عن زيارات إلى الأقطاب التكنولوجية والمؤسسات المبتكرة للاطلاع على إمكانات قطاع التكنولوجيا والابتكار في تونس وبحث فرص إقامة علاقات أعمال بين الجانبين.كما انتظمت، يوم 5 نوفمبر 2026، مائدة مستديرة بمشاركة ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي وغرفة التجارة والصناعة التونسية الألمانية والمدرسة العليا للمواصلات بتونس ومبادرة 216 Tech، إلى جانب المؤسسات الأوروبية المشاركة.وتندرج هذه البعثة في إطار مبادرة 216 Tech التي تسعى إلى تعزيز الروابط بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الدولية وتيسير إرساء شراكات اقتصادية مستدامة في المجال الرقمي.