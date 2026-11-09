Babnet   Latest update 20:03 Tunis

سيدي بوزيد: تنظيم الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة بالرقاب من 25 إلى 28 نوفمبر

<img src=https://www.babnet.net/images/3b/wilayat2/sidibouzid.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 18:44 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تحتضن معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، تحت شعار: "الاستثمار في فلاحة عصرية ومستدامة"، فعاليات الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة من 25 الى 28 نوفمبر الجاري بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وعدد من المتدخلين في القطاع الفلاحي.
ويهدف المنتدى، حسب ما بينته مديرة المعرض خولة عمري في تصريح لصحفي "وات" إلى دعم الاستثمار الفلاحي والتعريف بالتقنيات الحديثة والممارسات المستدامة وفتح آفاق جديدة للشراكة والتطوير من خلال جمع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي والاقتصادي وتنظيم معرض وندوات وورشات ولقاءات مهنية تتناول الفلاحة العصرية والري الذكي وتربية الماشية وتثمين المنتجات والتحويل الصناعي والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار والتمويل والتسويق.

وتأتي هذه التظاهرة، حسب مديرة المعرض، في جهة تُعدّ من أبرز الأقطاب الفلاحية بالبلاد حيث تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى وطنيًا في إنتاج الزيتون للموسم الرابع على التوالي، وهو ما يبرز أهمية تثمين المنتوجات المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج والتسويق والتصدير.
ويولي المنتدى أهمية خاصّة للمبادرات الفلاحية الخاصّة والمشاريع الشبابية من خلال التعريف بالتجارب المحلية واستكشاف فرص مرافقتها وتطويرها، بما يساهم في تنويع الإنتاج وتشجيع الاستثمار، وفق ذات المصدر.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339360

babnet

كل الأخبار...

20:03 - كلية الحقوق بصفاقس تنظم ملتقى دوليا حول التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري
19:48 - ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي
19:37 - عماد الدربالي: ميزانية 2027 مطالبة بترجمة أولويات مخطط التنمية ( 2026-2030 ) إلى مشاريع ملموسة وتحسين ظروف عيش المواطنين
19:15 - من عناصرها فلاح واستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وصاحب محل بيتزا: التمديد في الاحتفاظ بعناصر شبكة لترويج الزطلة والكوكايين
19:07 - فضاء المواطن بوزارة الداخلية يتسلم علامة "مرحبا" لجودة الاستقبال بالمصالح العموميّة
18:56 - طقس - ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل والبحر شديد الاضطراب بخليج الحمامات ليل الاثنين
18:44 - سيدي بوزيد: تنظيم الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة بالرقاب من 25 إلى 28 نوفمبر
18:43 - الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 (كرة اليد الشاطئية) : المننتخب التونسي يستهل مشواره بانتصارين متتاليين على حساب جزر كوك وتايلندا
18:39 - النادي الصفاقسي يدخل في تربص مغلق بجزيرة جربة يختتم بلقاء ودي مع الترجي الجرجيسي
18:36 - مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب يدعون إلى منوال اقتصادي منتج قائم على الاستثمار وخلق الثروة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.82 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-16
28°-17
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab