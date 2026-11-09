سيدي بوزيد: تنظيم الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة بالرقاب من 25 إلى 28 نوفمبر

تحتضن معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، تحت شعار: "الاستثمار في فلاحة عصرية ومستدامة"، فعاليات الدورة الأولى من منتدى الاستثمار الفلاحي والطاقات المتجددة من 25 الى 28 نوفمبر الجاري بدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وعدد من المتدخلين في القطاع الفلاحي.ويهدف المنتدى، حسب ما بينته مديرة المعرض خولة عمري في تصريح لصحفي "وات" إلى دعم الاستثمار الفلاحي والتعريف بالتقنيات الحديثة والممارسات المستدامة وفتح آفاق جديدة للشراكة والتطوير من خلال جمع مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي والاقتصادي وتنظيم معرض وندوات وورشات ولقاءات مهنية تتناول الفلاحة العصرية والري الذكي وتربية الماشية وتثمين المنتجات والتحويل الصناعي والطاقات المتجددة وفرص الاستثمار والتمويل والتسويق.وتأتي هذه التظاهرة، حسب مديرة المعرض، في جهة تُعدّ من أبرز الأقطاب الفلاحية بالبلاد حيث تحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى وطنيًا في إنتاج الزيتون للموسم الرابع على التوالي، وهو ما يبرز أهمية تثمين المنتوجات المحلية وتعزيز قدرات الإنتاج والتسويق والتصدير.ويولي المنتدى أهمية خاصّة للمبادرات الفلاحية الخاصّة والمشاريع الشبابية من خلال التعريف بالتجارب المحلية واستكشاف فرص مرافقتها وتطويرها، بما يساهم في تنويع الإنتاج وتشجيع الاستثمار، وفق ذات المصدر.