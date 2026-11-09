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سوسة تحتضن الدورة 14 من المؤتمر الوطني لأمراض الكلى من 19 الى 21 نوفمبر الجاري

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 14:41 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى (STNDT) الدورة 14 للمؤتمر الوطني لأمراض الكلى أيام 19 و20 و21 نوفمبر الجاري بمدينة سوسة وذلك في إطار دعم البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال.


ويهدف هذا المؤتمر بالخصوص إلى مناقشة التحديات الطبية الراهنة وتعزيز تبادل الخبرات ودعم البحث العلمي وتطوير الممارسات الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بمرضى الكلى والارتقاء بالخدمات الصحية في تونس.


ويشكل هذا الحدث العلمي، الذي يحضره نخبة من الأطباء والخبراء في المجال، محطة بارزة لعرض التطورات في مجالات تصفية الدم وزراعة الكلى ومناقشة أحدث المستجدات الطبية والعلمية في التشخيص والعلاج الى جانب تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الأطباء الباحثين والشباب والخبراء.


يشار الى أن الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزرع الكلى هي منظمة طبية علمية تجمع الأطباء والمختصين لتحسين رعاية مرضى الكلى وتطوير العلاجات وتعمل الجمعية على تطوير الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة في طب الكلى وتنظيم قوافل صحية وأيام تحسيسية وحملات توعوية للتقصي المبكر للأمراض والتوعية بالعلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والقصور الكلوي ومؤتمرات وطنية ومغاربية لتبادل الخبرات بين المختصين.
 
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