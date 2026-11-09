محمد جمال الخرازي يخلف نفسه على راس الجامعة التونسية للمصارعة

تمت إعادة انتخاب محمد جمال الخرازي رئيسا للجامعة التونسية للمصارعة، وفق ما أفادت به وكالة تونس افريقيا للأنباء الكاتبة العامة للجامعة اميرة العياري.وأوضحت العياري ان ذلك جاء على ضوء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي عقدت أمس الاحد بدار الجامعات الرياضية بالعاصمة، والتي افرزت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.وشهدت الانتخابات ورود قائمة واحدة مترشحة برئاسة محمد جمال الخرازي عقب رفض قبول ترشح قائمة مروان الثوير من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات.وبينت الكاتبة العامة للجامعة ان الخرازي سيستأنف رئاسة الجامعة للفترة النيابية الممتدة الى غاية 2028، بعد ان كان قد فاز في انتخابات رئاسة هذا الهيكل في ديسمبر2025، قبل حصول شغور تمت على اثره الدعوة الى اجراء جلسة عامة استثنائية.وختمت العياري باستعراض اعضاء القائمة الفائزة التي تتألف من: محمد جمال الخزاري (رئيس) وسيف الدين عرفاوي وسهام عمدوني ومحمد سفيان العكروت ومأمون باللطيفة ومنتصر بن سالم وحلمي اللواتي ويمينة قصراني وعماد بوراوي (اعضاء).