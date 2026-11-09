Babnet   Latest update 13:37 Tunis

الزنزري: الحكومة تعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة وماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af1b026d35800.94647568_jlhnomifqkgep.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 12:34 قراءة: 1 د, 47 ث
      
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الحكومة تعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة ومواصلة مسار إرساء إدارة عمومية أكثر نجاعة، مشددة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحديث المرفق العمومي، وذلك في إطار تقديم البيان الحكومي حول مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، بمقر مجلس نواب الشعب.


وأفادت الزنزري بأن مسار الإصلاح يهدف إلى الارتقاء بجودة العمل الإداري وتطوير الكفاءات البشرية، وإرساء أساليب تصرّف تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.


وفي هذا السياق، أشارت إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة شرعت في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة، من خلال تحديث البرامج والمناهج، وتعزيز الجانب التطبيقي، وربط التدريب بالحاجيات الفعلية والمتجددة للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية.


إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية

وبخصوص إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، أوضحت رئيسة الحكومة أن العمل يتواصل على إعادة هيكلة عدد منها على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، بما يساهم في معالجة الاختلالات المتراكمة، وإنهاء تداخل المهام وتشتت الأدوار، وتجاوز ضعف المردودية، واستعادة هذه المؤسسات دورها المحوري في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن هذا التوجه يقوم على تدقيق مهام المؤسسات والمنشآت العمومية، وتجميع الأنشطة المتشابهة، وتطوير حوكمتها والرفع من كفاءة أدائها، إلى جانب ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالنتائج الفردية والجماعية للأعوان والمسيرين.

كما يعتمد مسار الإصلاح، وفق تصريحها، على إبرام عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة 2026-2030.

وأكدت الزنزري أن العمل سيتواصل من أجل التطهير المالي لمديونية عدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الديون المتقاطعة، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2027.

«تونس لا تقبل لغة الوصاية»

وعلى صعيد آخر، شددت رئيسة الحكومة على أن الحكومة، رغم حجم التحديات، ماضية بخطى ثابتة وعمل متواصل في مسار الإصلاح والبناء والتشييد، تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، واضعة مصلحة تونس العليا فوق كل اعتبار، ومتمسكة بوحدتها واستمراريتها واستقرارها وسيادة شعبها واستقلال قرارها.

كما أكدت أن الحكومة تعوّل على الوعي الجماعي للتونسيين من أجل العمل والإنتاج والعدل والتنمية والكرامة، ومواصلة بناء الوطن وفقا لخياراته الوطنية المستقلة، بعيدا عن الإملاءات الخارجية أو التدخل في شؤونه الداخلية.

وقالت في هذا السياق: «إن تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندا للند، ولا ترضى بدور التلميذ الذي يتلقى الدروس، بل هي مهد الكفاءات والمنارات الفكرية التي ترفد العالم بخبراتها، لتظل دائما منبعا ملهما للسيادة والتميز».
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339354

babnet

كل الأخبار...

13:37 - مؤتمر الأطراف كوب 31 بأنطاليا: "العمل المناخي ليس مجرد التزام بيئي, بل خيار تنموي واقتصادي استراتيجي بالنسبة لتونس " (توفيق مصطفى)
13:04 - سيارات التاكسي الفردي تستانف عملها بعد اسبوع من الاضراب بجزيرة جربة
12:59 - مؤسسات تونسية وأوروبية تبحث فرص إرساء شراكات ثنائية في قطاع تكنولوجيات المعلومات
12:42 - رئيسة الحكومة: الاقتصاد التونسي أظهر صمودا في مواجهة الضغوط الخارجية والداخلية وواصل مسار التعافي التدريجي خلال 2026
12:39 - رئيسة الحكومة تتوقع نموا بـ3.1 بالمائة وارتفاع الدخل الفردي بـ7.2 بالمائة سنة 2027
12:34 - الزنزري: الحكومة تعمل على تكريس ثورة إدارية شاملة وماضية في مسار الإصلاح والبناء والتشييد
11:51 - معز حديدان: الأداءات على الادخار البنكي في تونس لا تشجّع على الادخار
11:48 - تسمّم 22 تلميذا بالمعهد النموذجي بسيدي بوزيد.. الأسباب لا تزال مجهولة
11:39 - رئيسة الحكومة: تونس تتطلع الى إرساء اقتصاد مستدام وتنافسي وأكثر إنتاجيّة وقدرة على خلق الثروة
11:33 - Ooredoo Tunisie élue meilleur réseau 5G en Tunisie par Ookla
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
28°-18
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab