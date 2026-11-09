الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة يومي 14 و15 نوفمبر
تدور مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر 2026، انطلاقا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:
السبت 14 نوفمبر 2026المجموعة الأولى
| الملعب | المباراة |
| ------------------------ | ----------------------------------- |
| ملعب حمودة الحداد بمقرين | جمعية مقرين – كوكب عقارب |
| ملعب قربة | النجم الخلادي – الملعب السوسي |
| ملعب مساكن | هلال مساكن – مستقبل سليمان |
| ملعب الشابة | هلال الشابة – محيط قرقنة |
| ملعب بوحجلة | بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين |
| ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية |
| ملعب قابس | مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس |
الأحد 15 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
| الملعب | المباراة |
| ------------------------------- | --------------------------------- |
| ملعب قربة | النادي القربي – شبيبة القيروان |
| مركب طريق بوليفة بالكاف | أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين |
| ملعب القلعة | القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية |
| ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي |
| ملعب القصرين | مستقبل القصرين – هلال الرديف |
| ملعب قفصة | قوافل قفصة – أمل بوشمة |
| ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين | أولمبيك مدنين – جمعية أريانة |
السبت 14 نوفمبر 2026المجموعة الأولى
| الملعب | المباراة |
| ------------------------ | ----------------------------------- |
| ملعب حمودة الحداد بمقرين | جمعية مقرين – كوكب عقارب |
| ملعب قربة | النجم الخلادي – الملعب السوسي |
| ملعب مساكن | هلال مساكن – مستقبل سليمان |
| ملعب الشابة | هلال الشابة – محيط قرقنة |
| ملعب بوحجلة | بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين |
| ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية |
| ملعب قابس | مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس |
الأحد 15 نوفمبر 2026المجموعة الثانية
| الملعب | المباراة |
| ------------------------------- | --------------------------------- |
| ملعب قربة | النادي القربي – شبيبة القيروان |
| مركب طريق بوليفة بالكاف | أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين |
| ملعب القلعة | القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية |
| ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي |
| ملعب القصرين | مستقبل القصرين – هلال الرديف |
| ملعب قفصة | قوافل قفصة – أمل بوشمة |
| ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين | أولمبيك مدنين – جمعية أريانة |
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