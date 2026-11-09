Babnet   Latest update 12:34 Tunis

الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة يومي 14 و15 نوفمبر

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af1a10f124024.89573656_mieglqkohjnpf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 11:29 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تدور مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر 2026، انطلاقا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:


السبت 14 نوفمبر 2026

المجموعة الأولى


| الملعب | المباراة |

| ------------------------ | ----------------------------------- |
| ملعب حمودة الحداد بمقرين | جمعية مقرين – كوكب عقارب |
| ملعب قربة | النجم الخلادي – الملعب السوسي |
| ملعب مساكن | هلال مساكن – مستقبل سليمان |
| ملعب الشابة | هلال الشابة – محيط قرقنة |
| ملعب بوحجلة | بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين |
| ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية |
| ملعب قابس | مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس |

الأحد 15 نوفمبر 2026

المجموعة الثانية

| الملعب | المباراة |
| ------------------------------- | --------------------------------- |
| ملعب قربة | النادي القربي – شبيبة القيروان |
| مركب طريق بوليفة بالكاف | أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين |
| ملعب القلعة | القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية |
| ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي |
| ملعب القصرين | مستقبل القصرين – هلال الرديف |
| ملعب قفصة | قوافل قفصة – أمل بوشمة |
| ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين | أولمبيك مدنين – جمعية أريانة |
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339350

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 09 نوفمبر 2026 | 29 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:17
14:54
12:10
06:51
05:22
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
28°-18
28°-16
30°-19
27°-17
  • Avoirs en devises 23801,2
  • (06/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38322 DT
  • (06/11)
  • 1 $ = 3,01070 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab