الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة الثامنة يومي 14 و15 نوفمبر

السبت 14 نوفمبر 2026



الأحد 15 نوفمبر 2026



تدور مباريات الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي السبت 14 والأحد 15 نوفمبر 2026، انطلاقا من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:المجموعة الأولى| الملعب | المباراة || ------------------------ | ----------------------------------- || ملعب حمودة الحداد بمقرين | جمعية مقرين – كوكب عقارب || ملعب قربة | النجم الخلادي – الملعب السوسي || ملعب مساكن | هلال مساكن – مستقبل سليمان || ملعب الشابة | هلال الشابة – محيط قرقنة || ملعب بوحجلة | بعث بوحجلة – اتحاد تطاوين || ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – مكارم المهدية || ملعب قابس | مستقبل قابس – سبورتينغ بن عروس |المجموعة الثانية| الملعب | المباراة || ------------------------------- | --------------------------------- || ملعب قربة | النادي القربي – شبيبة القيروان || مركب طريق بوليفة بالكاف | أولمبيك الكاف – سبورتينغ المكنين || ملعب القلعة | القلعة الرياضية – جندوبة الرياضية || ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – الملعب القابسي || ملعب القصرين | مستقبل القصرين – هلال الرديف || ملعب قفصة | قوافل قفصة – أمل بوشمة || ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين | أولمبيك مدنين – جمعية أريانة |