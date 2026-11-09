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الرابطة المحترفة الثانية: سبورتينغ بن عروس ينهي علاقته بالمدرب عثمان الشهايبي

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 11:25 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن سبورتينغ بن عروس، الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، عن فك ارتباطه بمدرب فريق الأكابر عثمان الشهايبي، وفق ما جاء في بلاغ رسمي للنادي.


ويأتي هذا القرار إثر الهزيمة التي تكبدها الفريق، أمس الأحد، على أرضه أمام الهلال الشابي بهدف دون رد، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى.


ويحتل سبورتينغ بن عروس المركز الثامن في الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد مرور سبع جولات من سباق البطولة.


ولحساب الجولة الثامنة، يتحول الفريق إلى ملعب زريق بقابس لملاقاة مستقبل قابس، يوم السبت القادم، انطلاقا من الساعة 14:30.
 
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