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الرابطة الثانية: محمود الدريدي يخلف لسعد الشريطي في تدريب بعث بوحجلة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 11:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلن البعث الرياضي ببوحجلة المنتمي الى الرابطة المحترفة الثانية عن فك ارتباطه مع مدرب فريق أكابر كرة القدم لسعد الشريطي.
وأوضح البعث في بلاغ أورده أمس الاحد ان ذلك جاء على إثر تقديم الشريطي استقالته من مهامه على رأس الإطار الفني، على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الجولات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، اعلن الفريق في وقت لاحق عن تعاقده مع المدرب محمود الدريدي الذي سيتولى الإشراف على المقاليد الفنية خلال المرحلة القادمة.
يشار ان البعث، الذي تكبد اول امس هزيمة خارج قواعده امام كوكب عقارب بنتيجة 2-0، يحتل المركز 13 وقبل الاخير في المجموعة الاولى برصيد خمس نقاط اثر مرور سبع جولات.

وستكون لمحمود الدريدي المصافحة الرابعة كمدرب اول في الرابطة المحترفة الثانية اثر ثلاث تجارب سابقة مع مكارم المهدية والشبيبة القيروانية واولمبيك سيدي بوزيد.
 
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