كلية الحقوق بصفاقس تنظم ملتقى دوليا حول التحديات القانونية للذكاء الاصطناعي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري

تحتضن كلية الحقوق بصفاقس، يومي 19 و20 نوفمبر 2026، ملتقى دوليا بعنوان "القانون والذكاء الاصطناعي .. تطور أم ثورة؟"، وذلك في إطار مشروع مخبر البحث في قانون الاستثمار والتمويل المستدام (LARDIFID) ضمن محور البحث "الاستثمار والابتكار والأمن".ويناقش الملتقى التحولات التي يفرضها التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي على المنظومة القانونية في ظل تنامي المبادرات التشريعية الدولية الرامية إلى تنظيم استخداماته على غرار قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.ويتناول المشاركون التحديات القانونية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا خاصة في مجالات المسؤولية القانونية والملكية الفكرية والعقود والإثبات وحماية المعطيات الشخصية اضافة الى مسألة الشخصية القانونية للأنظمة الذكية.كما يبحث الملتقى مدى قدرة التشريعات الحالية على مواكبة هذه التحولات والحاجة إلى تطوير أطر قانونية جديدة بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق الأساسية مع التطرق إلى خصوصية التجربة التونسية في هذا المجال.