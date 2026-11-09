حاضنتا المؤسسات الناشئة ببرج السدرية ونابل تنظمان لقاء حول حماية الملكية الفكرية

تنظم حاضنتا المؤسسات الناشئة التابعتان لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بكل من برج السدرية ونابل، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، لقاء عن بعد حول الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.ويخصص اللقاء، الذي ينطلق على الساعة الثالثة بعد الظهر، للتعريف بآليات حماية الابتكار وخاصة براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية إلى جانب إبراز أهمية حماية الملكية الفكرية بالنسبة للمؤسسات الناشئة.ويتضمن البرنامج عرضا حول مختلف جوانب الملكية الفكرية تليه حصة تفاعلية للإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم.ويندرج هذا النشاط ضمن برنامج "Startup Act Ready" الذي يستهدف أصحاب المشاريع الناشئة والمهتمين بمجال الابتكار.ويمكن التسجيل للمشاركة في هذا اللقاء عبر البريد الإلكتروني .pep.istic@apii.tn