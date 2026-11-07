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رئيس الجمهورية : عديد المرافق العمومية تشهد تعطيلات متعمّدة ومقصودة ...ولا هدنة في مقاومة الفساد

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 06:07 قراءة: 1 د, 34 ث
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهر يوم أمس، بقصر قرطاج كلّا من رئيس مجلس نوّاب الشعب، إبراهيم بودربالة، و رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي


وتناول هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، الوضع العام في البلاد، وضرورة مضاعفة جهود كلّ الوظائف في الدّولة مع تكامل أدوارها ،إلى جانب التصدّي إلى كلّ من يحاول المساس بأمن الوطن وسلامة أبنائه


وأوضح رئيس الجمهوريّة أننا نعيش لحظات تاريخية فارقة في مسيرة وطننا العزيز، مؤكداً أن تلاقي المواقف واختلافها أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن، كما لا مجال للتغاضي عن المطالب المشروعة للشعب التونسي ،أوتناسيها


وأشار رئيس الدّولة إلى أن تونس تزخر بكل الإمكانات المادية والطاقات البشرية، مشدداً على ضرورة تحلّي كل مسؤول بروح المقاتل الذي لا يقبل إلا بالنصرأوالاستشهاد ،فلا منزلة بين هذا وذاك

كما أكد رئيس الجمهوريّة أن تطلّعات الشعب وانتظاراته ستتحقّق وفق إرادته الحرة، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط، مشدداً على أنه لا هدنة في مقاومة الفساد، ومضيفا أنّ من لا يتسلح بالروح الوطنية الصادقة لا مكان له في مسيرة البناء، فالبناء المتين لا يمكن أن يقوم على أنقاض الأطلال المتهاوية ،أوالمناورات المفضوحة

وفي سياق متّصل، أشار رئيس الدّولة إلى أن عديد المرافق العمومية تشهد تعطيلات متعمّدة ومقصودة في سيرها الطبيعي، من ذلك قطع الماء والكهرباء ،والتأخير في إسداء الخدمات في الآجال القانونية ،أوعدم تقديمها أصلا. وأكد أن حرب التحرر الوطني ستستمرّ، ولن يتغير مسارها أبدا ،وذلك هو اختيار شعبنا العظيم

كما شدد رئيس الجمهوريّة على أنه تم الاختيارعلى ضمان استمرارية المؤسسات واستقرار سيرها ،مؤكداً أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتحقّق إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على إرساء أسس الثورة والعدل والإنصاف، وأنه لن تجدي، حينها، لا عمالة ،ولا محاولات يائسة بهدف الإرباك والتشكيك

وأكد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي، بما أظهره من صمود ،وثبات سيحبط كل المحاولات التي تستهدف إرادته ،أو تسعى إلى النيل من أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن من يتوهمون لعب أدوار البطولة ليسوا سوى دمى تحركها قوى الردة ،وتحركهم أوهام العودة بالبلاد إلى الوراء
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