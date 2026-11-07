خليل العياري هداف مع دنكارك أمام غانغامب

ساهم المهاجم الدولي التونسي خليل العياري في الفوز العريض الذي حققه فريقه دنكارك على حساب ضيفه غانغامب بثلاثية نظيفة أمس الجمعة لحساب الجولة الثانية عشرة لبطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم.وبعد ان تقدم بهدفين لكل من جوردان موريل في الدقيقة 17 وسليمان كايتا في الدقيقة 66، أضاف خليل العياري الهدف الثالث لدنكارك في الدقيقة 73 مسجلا هدفه الثاني في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لهذا الموسم.ورفع دنكارك رصيده الى 15 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد غانغامب عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.وكان العياري (21 عاما) التحق بدنكارك في أوت الماضي قادما من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد.