Babnet   Latest update 09:15 Tunis

تقديم دليل حسن تطبيق الإجراءات الصحية الخاص بتربية الأحياء المائية – النسخة الأولية لسنة 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aee411e7f3a35.62306084_qpkfglohjmeni.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Novembre 2026 - 08:17 قراءة: 1 د, 4 ث
      
قدّم المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بالتعاون مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية، يوم الاربعاء، دليل حسن تطبيق الإجراءات الصحية الخاص بتربية الأحياء المائية – النسخة الأولية لسنة 2026، وذلك في إطار دعم منظومة السلامة الصحية بقطاع تربية الأحياء المائية وتعزيز جاهزية المؤسسات الناشطة في المجال للمتطلبات الصحية والرقابية الأوروبية.


وجاء تقديم الدليل ومناقشته خلال اليوم الإعلامي الذي التام بالمناسبة، وبحث في ذات الصدد، الاستعدادات لزيارة وفد المفوضية الأوروبية المكلف بالتفقد والتدقيق في منظومة السلامة الصحية الخاصة بمنتجات تربية الأحياء المائية.


ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع وتوحيد الممارسات الصحية والارتقاء بجودة وسلامة منتجات تربية الأحياء المائية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز قدرته على الاستجابة للمتطلبات والمعايير الصحية المعتمدة على المستوى الأوروبي والدولي.


كما شهد هذا اليوم الاعلامي، الذي افتتحه كل من المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، اشرف بن سليمان، ومدير بالإدارة العامة للمصالح البيطرية، محمد الشعبوني، مشاركة واسعة لممثلي مؤسسات تربية الأحياء المائية، إلى جانب ممثلي الإدارات والهياكل الوطنية والجهوية المعنية، ومن بينها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من نابل وبنزرت وسوسة والمنستير والمهدية ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمركز الفني لتربية الأحياء المائية ومعهد البحث والتعليم العالي الفلاحي والمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت والإدارة العامة للمصالح البيطرية، فضلاً عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339212

babnet

كل الأخبار...

09:15 - قضية عقار بلدية قرطاج: الإفراج عن مسؤول بلدي سابق وتأجيل المحاكمة إلى 16 ديسمبر
09:14 - توزر: تنظيم سلسلة دورات تدريبيّة في إطار مشروع "من أجل تكفل وادماج للأطفال والشباب ذوي طيف التوحد بتونس"
08:42 - القيروان: جامعة القيروان تتقدّم بأكثر من 30 مركزا في تصنيف الجامعات العربية الصادر عن مؤسسة "تايمز للتعليم العالي"
08:17 - تقديم دليل حسن تطبيق الإجراءات الصحية الخاص بتربية الأحياء المائية – النسخة الأولية لسنة 2026
07:43 - وزير التعليم العالي يستقبل طلبة المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس المتوّجين في المسابقة العالمية لتصميم المستقبل والابتكار
07:20 - وزير الفلاحة يؤكّد على التوسّع في المساحات المروية واعتماد الخارطة البيومناخية في توزيع البذور الممتازة
06:22 - عبد الرحمن السيد: واشنطن تموّل الجيش الإسرائيلي وتزوّده بالأسلحة
06:09 - رئيس الجمهوريّة: لابد من وضع حدّ للارتفاع الجنوني للأسعار، والتصدّي لمظاهرالاحتكارالمقنّع التي تطال عددا من المواد الفلاحية
أمس 22:43 - ملتقى تونس للرواية العربية يستضيف 18 دولة تحت شعار " الرّواية الخضراء: تمثّلات الواقع وآفاق السّرد"
أمس 22:27 - ترامب: الأمور تسير على نحو جيد جدا مع إيران.. نحن نتفاوض معها
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 نوفمبر 2026 | 27 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:47
17:18
14:56
12:10
06:49
05:21
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-15
22°-15
25°-15
26°-16
27°-15
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab