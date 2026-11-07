تقديم دليل حسن تطبيق الإجراءات الصحية الخاص بتربية الأحياء المائية – النسخة الأولية لسنة 2026

قدّم المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري بالتعاون مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية، يوم الاربعاء، دليل حسن تطبيق الإجراءات الصحية الخاص بتربية الأحياء المائية – النسخة الأولية لسنة 2026، وذلك في إطار دعم منظومة السلامة الصحية بقطاع تربية الأحياء المائية وتعزيز جاهزية المؤسسات الناشطة في المجال للمتطلبات الصحية والرقابية الأوروبية.وجاء تقديم الدليل ومناقشته خلال اليوم الإعلامي الذي التام بالمناسبة، وبحث في ذات الصدد، الاستعدادات لزيارة وفد المفوضية الأوروبية المكلف بالتفقد والتدقيق في منظومة السلامة الصحية الخاصة بمنتجات تربية الأحياء المائية.ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع وتوحيد الممارسات الصحية والارتقاء بجودة وسلامة منتجات تربية الأحياء المائية، بما يدعم استدامة القطاع ويعزز قدرته على الاستجابة للمتطلبات والمعايير الصحية المعتمدة على المستوى الأوروبي والدولي.كما شهد هذا اليوم الاعلامي، الذي افتتحه كل من المدير العام للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، اشرف بن سليمان، ومدير بالإدارة العامة للمصالح البيطرية، محمد الشعبوني، مشاركة واسعة لممثلي مؤسسات تربية الأحياء المائية، إلى جانب ممثلي الإدارات والهياكل الوطنية والجهوية المعنية، ومن بينها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بكل من نابل وبنزرت وسوسة والمنستير والمهدية ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمركز الفني لتربية الأحياء المائية ومعهد البحث والتعليم العالي الفلاحي والمعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت والإدارة العامة للمصالح البيطرية، فضلاً عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية.