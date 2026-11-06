سفير تونس بأبيدجان يبحث مع وزير الداخلية بكوت ديفوار، آفاق التعاون الأمني بين البلدين

خصص لقاء جمع سفير الجمهورية التونسية بأبيدجان، زياد سعداوي، يوم الاربعاء الماضي، بوزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار "فاغوندو ديوماندي"، لبحث واقع علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تطويرها، ولا سيما في المجال الأمني.وتناولت المحادثات جملة من التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، فضلا عن التصدي لجرائم التزوير والتحيل في الوثائق الرسمية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بأبيدجان.وأكد الجانبان، في هذا السياق، أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الهياكل المختصة، من خلال تكثيف تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير برامج مشتركة للتكوين والتدريب، إلى جانب دعم قدرات الإطارات والأعوان العاملين في الأجهزة الأمنية. وتمثل هذه المحاور ركائز أساسية للارتقاء بالتعاون العملياتي وتعزيز قدرات البلدين في مجال الوقاية من التهديدات الأمنية والتصدي لها.وفي ختام اللقاء، أعرب السفير عن شكره للوزير لما أبداه من استعداد للتعاون، مؤكدا تمسك تونس بروابط الصداقة والأخوة والتضامن التي تجمعها بكوت ديفوار، وحرصها على مواصلة العمل، بالتنسيق مع السلطات الإيفوارية، من أجل تعميق الشراكة الثنائية وتنويع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.ويندرج اللقاء في سياق الحركية التي تشهدها العلاقات التونسية الإيفوارية، ويعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية في هذا المجال الاستراتيجي وتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المؤسستين الأمنيتين في البلدين.