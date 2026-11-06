النفطي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.وأكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة ويضمن أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية في المنطقة، وذلك في ضوء الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.كما جرى التأكيد على علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين تونس وإيران، وبحث السبل الكفيلة بتطويرها.