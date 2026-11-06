الباحثة التونسية بمعهد باستور تونس آمنة الحريقْة تفوز بجائزة "المواهب العلمية لشبكة باستور لسنة 2026 "

فازت الباحثة التونسية بمعهد باستور تونس، آمنة الحريقْة، بجائزة "المواهب العلمية لشبكة باستور لسنة 2026 "في دورتها المخصّصة للذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت به وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الجمعة.وتسلمت آمنة الحريقْة جائزة "المواهب العلمية لشبكة باستور لسنة 2026" يوم الخميس 4 نوفمبر 2026 بمدينة لافال بكندا، خلال الاجتماع السنوي لشبكة باستور، وذلك تقديراً لأبحاثها في توظيف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مركّبات دوائية جديدة.وتدعم هذه الجائزة المشروع البحثي لمكافحة داء الليشمانيا، الذي يهدف إلى تحديد مركّبات واعدة ودراسة إمكاناتها العلاجية، حسب ذات المصدر.وأضافت الوزارة أن هذا التتويج يثمّن الكفاءات التونسية في المؤسّسات العموميّة ودورها الفاعل في البحث والإبتكار والمساهمة في عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة.