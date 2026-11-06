توننداكس يواصل نهجه صعودا في إقفال الجمعة

واصلت بورصة تونس نهجها صعودا في إقفال، الجمعة. وتمكن المؤشر المرجعي للسوق "توننداكس" من التقدّم بنسبة 0،13 بالمائة، وبلغ مستوى 18721،56 نقطة، وسط مبادلات قدّرت قيمتها لكامل الحصّة ب8،6 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".وتمكن سهم سيتي كارز من تسجيل زيادة، بنسبة 6 بالمائة، وأقفل عند سعر 20،240 دينار، في ما لم تتجاوز المعاملات على السهم ذاته 192 ألف دينار.وأظهر سهم الشركة التونسيّة للبنك أداء جيّدا خلال الحصّة وزادت قيمته، بنسبة 3،6 بالمائة، ووصلت إلى 4،900 دينار. ولم يتمكن السهم من جذب سوى 34 ألف دينار من المعاملات.وتقهقر، في المقابل سهم التونسيّة لإعادة التمويل، بنسبة 3،2 بالمائة إلى حدود 8،900 دينار، دون أن تتخطى المبادلات على السهم ذاته الألفي دينار.وفقد سهم بي هاش بنك، بدوره، 3 بالمائة من قيمته وبلغ مستوى 13،090 دينار عند الإقفال، مع تسجيل مبادلات بحجم 73 ألف دينار.وظهر سهم بولينا القابضة، على رأس قائمة الأسهم الأكثر حركية والأفضل أداء خلال الحصّة، بعد استحواذه على 1،9 مليون دينار من المعاملات وتحسين ادائه، بنسبة 3،3 بالمائة. ووصل سعر السهم عند الإقفال 26،600 دينار.