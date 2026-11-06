Babnet   Latest update 16:51 Tunis

ميزانية تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027: الموارد الذاتية للمؤسسات تمثل 80 بالمائة من إجمالي النفقات

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aede2b85615c9.11998258_goqpnjlkmhefi.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 15:18 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تمثل الموارد الذاتية للمؤسسات 80 بالمائة من مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال المدرجة ضمن ميزانية سنة 2027، بقيمة تناهز 858 مليونا و499 ألف دينار من إجمالي نفقات تُقدّر بنحو مليار و74 مليونا و99 ألف دينار، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت للنظر في ميزانية المهمة.


وتبلغ مساهمة موارد الدولة 215 مليونا و600 ألف دينار، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي النفقات، وتتوزع بين الموارد العامة بقيمة 46 مليونا و188 ألف دينار، والقروض الخارجية بقيمة 69 مليونا و412 ألف دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار بعنوان الحسابات الخاصة.


وتتركز أبرز رهانات مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 على تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والخدمات الإدارية.


الأمن السيبراني وتعزيز الثقة الرقمية

في مجال الأمن السيبراني، تشمل التوجهات المبرمجة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والتقني لحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبراني، وتعزيز أمن الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الرقمية الحيوية.

كما تتضمن الأولويات تطوير الإطار الترتيبي للمصادقة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية في الخدمات الإدارية عن بعد، فضلا عن نشر ثقافة الاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.

وتهدف الوزارة، في هذا السياق، إلى تحسين تصنيف تونس في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، من المستوى الثالث المسجل سنة 2024 إلى المستوى الثاني في أفق سنة 2027.

توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتعمل الوزارة على إرساء إطار حوكمة لهذا المجال، ودعم مراكز البيانات السيادية فائقة الأداء، وإطلاق مدونة أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مركز تميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة.

وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك تنفيذ مبادرات بالإدارة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها المرافق الإداري الذكي والبوابة الوطنية للإعلام القانوني المزودة بمحرك بحث ذكي.

وتستهدف الوزارة الترفيع في عدد المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من مشروعين سنة 2026 إلى ستة مشاريع سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى توسيع توظيف هذه التقنيات في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339180

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 نوفمبر 2026 | 26 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:19
14:56
12:10
06:48
05:20
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
24°-15
23°-14
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/11)     1263,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/11)   29191 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab