ميزانية تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027: الموارد الذاتية للمؤسسات تمثل 80 بالمائة من إجمالي النفقات

تمثل الموارد الذاتية للمؤسساتالمدرجة ضمن ميزانية سنة 2027، بقيمة تناهزمن إجمالي نفقات تُقدّر بنحو، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت للنظر في ميزانية المهمة.وتبلغ مساهمة موارد الدولة، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي النفقات، وتتوزع بين الموارد العامة بقيمة، والقروض الخارجية بقيمة، إضافة إلىبعنوان الحسابات الخاصة.وتتركز أبرز رهانات مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 على تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والخدمات الإدارية.في مجال الأمن السيبراني، تشمل التوجهات المبرمجة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والتقني لحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبراني، وتعزيز أمن الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الرقمية الحيوية.كما تتضمن الأولويات تطوير الإطار الترتيبي للمصادقة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية في الخدمات الإدارية عن بعد، فضلا عن نشر ثقافة الاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.وتهدف الوزارة، في هذا السياق، إلى تحسين تصنيف تونس في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، من المستوى الثالث المسجل سنة 2024 إلى المستوى الثاني في أفق سنة 2027.أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتعمل الوزارة على إرساء إطار حوكمة لهذا المجال، ودعم مراكز البيانات السيادية فائقة الأداء، وإطلاق مدونة أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مركز تميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة.وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك تنفيذ مبادرات بالإدارة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها المرافق الإداري الذكي والبوابة الوطنية للإعلام القانوني المزودة بمحرك بحث ذكي.وتستهدف الوزارة الترفيع في عدد المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من، في إطار توجه يرمي إلى توسيع توظيف هذه التقنيات في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.