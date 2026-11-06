بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثانية
تدور يوم السبت 7 نوفمبر 2026 مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى
- الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: قصر الرياضة بالمنزه، الساعة 18:30.
- اتحاد قرطاج – السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد: قاعة علي حفيظ، الساعة 16:00.
- مستقبل المرسى – فتح حمام الغزاز: قاعة رجاء حيدر، الساعة 16:00.
المجموعة الثانية
- اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي: قاعة الرائد البجاوي، الساعة 16:30.
- اتصالات صفاقس – مولدية بوسالم: قاعة الرائد البجاوي، الساعة 14:00.
- الأولمبي القليبي – نادي حمام الأنف: قاعة عيسى بن نصر، الساعة 18:00.
المجموعة الأولى
- الترجي الرياضي – النادي الصفاقسي: قصر الرياضة بالمنزه، الساعة 18:30.
- اتحاد قرطاج – السعيدية الرياضية بسيدي بوسعيد: قاعة علي حفيظ، الساعة 16:00.
- مستقبل المرسى – فتح حمام الغزاز: قاعة رجاء حيدر، الساعة 16:00.
المجموعة الثانية
- اتحاد النقل الصفاقسي – النجم الساحلي: قاعة الرائد البجاوي، الساعة 16:30.
- اتصالات صفاقس – مولدية بوسالم: قاعة الرائد البجاوي، الساعة 14:00.
- الأولمبي القليبي – نادي حمام الأنف: قاعة عيسى بن نصر، الساعة 18:00.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339179