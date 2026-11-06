بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الثانية

تدور يوم السبتمباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وفق البرنامج التالي:قصر الرياضة بالمنزه، الساعة 18:30.قاعة علي حفيظ، الساعة 16:00.قاعة رجاء حيدر، الساعة 16:00.قاعة الرائد البجاوي، الساعة 16:30.قاعة الرائد البجاوي، الساعة 14:00.قاعة عيسى بن نصر، الساعة 18:00.