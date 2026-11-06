الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعود إلى الحلبة لأول مرة منذ احرازها ذهبية أولمبياد باريس

من المقرر أن تعود ​الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إلى الحلبة للمرة الأولى ​منذ تتويجها بذهبية أولمبياد باريس، ‌عندما تخوض نزالا في 15 ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية، ‌في المدينة نفسها التي شهدت أبرز إنجازاتها الرياضية.وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن إيمان، البالغة من العمر ⁠27 عاما، ستواجه الملاكمة الهولندية كلاريدا سارابيا (21 عاما) في نزال من ست جولات، وذلك بعد أشهر من اضطرارها إلى الانسحاب من ​مواجهة كانت مقررة أمام جوليا إيغل في أفريل الماضي بسبب الإصابة.وغابت إيمان عن المنافسات الرسمية منذ إحرازها ذهبية وزن الوسط للسيدات في أولمبياد باريس 2024، في بطولة أحاطت بها موجة من الجدل بشأن أهليتها للمشاركة، بعدما استبعدها الاتحاد الدولي للملاكمة من بطولة العالم 2023.وفي فيديو ترويجي للنزال ​المرتقب، أكدت إيمان أن ابتعادها الطويل عن الحلبة لم يؤثر على عزيمتها أو شغفها بالملاكمة.وقالت خليف "تحولت الأيام إلى أسابيع، والأسابيع إلى شهور. انتظرت وساورتني الشكوك، لكن الشعلة في داخلي لم تنطفئ يوما. وخلف الأبواب المغلقة واصلت القتال".وأضافت "لأن ⁠هذه المعركة لم تكن تخصني وحدي أبدا، بل ‌كانت من أجل كل من امتلك الشجاعة ليكون على طبيعته، ومن أجل كل من رفض الاستسلام".وكان الاتحاد العالمي للملاكمة الذي سيشرف على منافسات الملاكمة في أولمبياد لوس انجلوس 2028 بعد حصوله على اعتراف مؤقت من اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلن العام الماضي اعتماد اختبارات إلزامية لتحديد الجنس على جميع الملاكمين ‌المشاركين في بطولاته.وفي فيفري الماضي، أكدت ⁠إيمان استعدادها للخضوع لاختبارات جينية، شريطة أن تجرى بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.وعندما سئلت عما إذا كانت ستدافع عن لقبها الأولمبي في ‌دورة 2028، قالت للصحفيين "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لأنني تقدمت بشكاوى ضد الاتحاد العالمي للملاكمة بشأن اختبارات تحديد الهوية الجنسية".لكن فريقها التدريبي استبعد مشاركتها ‌في ⁠أولمبياد لوس انجلوس. وقال مدربها كمال عبد السلام "ليست لديها أي رغبة في خوض الألعاب الأولمبية مجددا، فقد أصبحت بالفعل بطلة أولمبية".