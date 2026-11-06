بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

تدور يوم السبتمباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:القاعة متعددة الاختصاصات برادس، الساعة 16:00.قاعة القرجاني، الساعة 15:00.قاعة المكنين، الساعة 15:00.قاعة الهادي خفشة، الساعة 15:00.قاعة جمال، الساعة 13:00.قاعة منزل تميم، الساعة 17:00.