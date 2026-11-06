بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة
تدور يوم السبت 14 نوفمبر 2026 مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
الترجي الرياضي – النجم الساحلي: القاعة متعددة الاختصاصات برادس، الساعة 16:00.
النادي الإفريقي – بعث بني خيار: قاعة القرجاني، الساعة 15:00.
سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: قاعة المكنين، الساعة 15:00.
المنزه الرياضي – مكارم المهدية: قاعة الهادي خفشة، الساعة 15:00.
نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: قاعة جمال، الساعة 13:00.
الاتحاد التميمي – نسر طبلبة: قاعة منزل تميم، الساعة 17:00.
الترجي الرياضي – النجم الساحلي: القاعة متعددة الاختصاصات برادس، الساعة 16:00.
النادي الإفريقي – بعث بني خيار: قاعة القرجاني، الساعة 15:00.
سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: قاعة المكنين، الساعة 15:00.
المنزه الرياضي – مكارم المهدية: قاعة الهادي خفشة، الساعة 15:00.
نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: قاعة جمال، الساعة 13:00.
الاتحاد التميمي – نسر طبلبة: قاعة منزل تميم، الساعة 17:00.
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