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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 17:06 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تدور يوم السبت 14 نوفمبر 2026 مباريات الجولة الثامنة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:


الترجي الرياضي – النجم الساحلي: القاعة متعددة الاختصاصات برادس، الساعة 16:00.


النادي الإفريقي – بعث بني خيار: قاعة القرجاني، الساعة 15:00.


سبورتينغ المكنين – نادي ساقية الزيت: قاعة المكنين، الساعة 15:00.

المنزه الرياضي – مكارم المهدية: قاعة الهادي خفشة، الساعة 15:00.

نادي كرة اليد بجمال – جمعية الحمامات: قاعة جمال، الساعة 13:00.

الاتحاد التميمي – نسر طبلبة: قاعة منزل تميم، الساعة 17:00.
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