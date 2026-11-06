ملتقى دولي بسوسة لبحث آفاق تطوير زراعة الزيتون المستدامة في المنطقة المتوسطية

تحتضن مدينة سوسة، يوم 10 نوفمبر الجاري، ملتقى علميا دوليا لإطلاق مشروع "الابتكار الإيكولوجي الفلاحي من أجل زراعة زيتون متوسطية مستدامة وقادرة على الصمود"، "AGRO-ECO-LIVMED"، وذلك في إطار برنامج الشراكة الأوروبية للبحث والابتكار في المنطقة المتوسطية "PRIMA" المخصص لتعزيز الابتكار الإيكولوجي الفلاحي من أجل زراعة زيتون متوسطية مستدامة وقادرة على الصمود.ويجمع هذا الملتقى، الذي ينتظم حضوريا وعن بعد، خبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وشركاء من تونس وعدد من البلدان المتوسطية لتدارس سبل تطوير الممارسات الزراعية الإيكولوجية وتعزيز استدامة قطاع الزيتون.ويتضمن البرنامج مداخلات علمية حول الممارسات الزراعية المستدامة وإعادة تثمين مخلفات معاصر الزيتون واستغلال المنتجات الثانوية للزيتون في إنتاج الطاقة الحيوية فضلا عن تأثير الممارسات الإيكولوجية الفلاحية في جودة زيت الزيتون التونسي.كما يشهد الملتقى تنظيم مائدة مستديرة حول آفاق التعاون العلمي والمشاريع التطبيقية بين الشركاء إلى جانب تقديم أهداف المشروع وخارطة طريقه وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير زراعة الزيتون بالمنطقة المتوسطية.