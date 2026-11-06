ولاية سوسة :جلسة عمل حول استغلال المنشآت الرياضية من قبل الجمعيات الرياضية

في إطار الحرص على حسن سير الموسم الرياضي، وضمان وظيفية المنشآت الرياضية ، انعقدت يوم الخميس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل في الغرضو تم خلال الجلسة الاستماع إلى مختلف رؤساء الجمعيات، والتعرض لمختلف الإشكاليات الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية في ما يتعلق بإجراء المقابلات ،وحصص التمارين لمختلف الأصناف، وتبادل المقترحات ،وإيجاد الحلول لهاوأشار والي الجهة،سفيان التنفوري إلى أهمية الحفاظ على ديمومة نشاط الجمعيات الرياضية لدورهم الكبير في تأطير الناشئة ،وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطروأكد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرياضية ،وحسن توظيفها لتخفيف الضغط على المنشآت بالجهة، وتوفير الفضاءات لمختلف الجمعيات الرياضية لممارسة نشاطها، وتحقيق الأهداف المرجوة للنهوض بقطاع الشباب والرياضةكما دعا الوالي الكتاب العامين للبلديات إلى وضع روزنامة مضبوطة لاستغلال المنشآت الرياضية تراعي خصوصية الأنشطة الرياضية لمختلف الجمعيات الرياضية بالجهة، ودعم البلديات التي تشهد منشآتها أشغال صيانة، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الهياكل والتعاون في ما بينها بهدف حسن استغلالها لإنجاح الموسم الرياضي