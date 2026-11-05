دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على اليابان (38-30)

استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته فيبفوز على نظيره الياباني بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورة المقامة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس واليابان وروسيا.وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدماً بنتيجة، قبل أن يحسم المباراة بفارق ثمانية أهداف.ويلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية نظيره الروسي، يوم السبت 7 نوفمبر، انطلاقاً من الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه المنتخب الروسي نظيره الياباني غداً الجمعة على الساعة السادسة مساء.وتندرج هذه الدورة ضمن استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في، المقررة بألمانيا من 6 إلى 31 جانفي المقبل.تونس – اليابان 38-30.روسيا – اليابان (18:00).تونس – روسيا (16:00).