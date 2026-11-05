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دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على اليابان (38-30)

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 20:10 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استهل المنتخب التونسي لكرة اليد مشاركته في دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية بفوز على نظيره الياباني بنتيجة 38-30، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدورة المقامة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس واليابان وروسيا.


وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدماً بنتيجة 16-12، قبل أن يحسم المباراة بفارق ثمانية أهداف.


ويلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية نظيره الروسي، يوم السبت 7 نوفمبر، انطلاقاً من الساعة الرابعة مساء، فيما يواجه المنتخب الروسي نظيره الياباني غداً الجمعة على الساعة السادسة مساء.


وتندرج هذه الدورة ضمن استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد 2027، المقررة بألمانيا من 6 إلى 31 جانفي المقبل.

برنامج الدورة:

- الخميس 5 نوفمبر: تونس – اليابان 38-30.
- الجمعة 6 نوفمبر: روسيا – اليابان (18:00).
- السبت 7 نوفمبر: تونس – روسيا (16:00).
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