القيروان: أكثر من 40 مؤسسة تفتح فرص التربص والانتداب أمام طلبة المعهد العالي للإعلامية والتصرف خلال معرض التشغيل الأوّل

احتضن المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى من معرض التشغيل بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة اقتصادية من القيروان، والمنستير، وسوسة، وصفاقس، في بادرة لربط طلبة المعهد وخريجيه مباشرة بالمؤسسات الاقتصادية، وتوفير فرص فعلية للتربص والانتداب، وإنجاز مشاريع ختم الدروس.وأفاد مدير المعهد العالي للاعلامية والتصرف بالقيروان، خميس بوقطف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذه التظاهرة تهدف إلى دعم تشغيلية الطلبة، وتمكينهم من فرص حقيقية للتربص والانتداب، من خلال توفير فضاءات للقاء المباشر بين المؤسسات الاقتصادية والطلبة، خاصة طلبة السنوات النهائية وأصحاب مشاريع ختم الدروس.وأضاف أنّ التظاهرة شهدت مشاركة مؤسسات تنشط في قطاعات التجارة والصناعة والبنوك والتأمين قادمة من عدة ولايات تونسية، بينما تم إعداد الطلبة مسبقا عبر تدريبهم على إعداد السير الذاتية المهنية، والتحضير لمقابلات الشغل، بما يعزز جاهزيتهم للاندماج في سوق العمل.من جانبه، أكّد الأستاذ المحاضر ومدير التربصات بالمعهد، محمد صالح النخلي، لوكالة "وات"، أن عدد المؤسسات الاقتصادية المشاركة تجاوز 40 مؤسسة وهي تمثل قطاعات ومناطق مختلفة، مشيرا الى إمكانية تحول هذه التظاهرة خلال السنوات القادمة إلى موعد قار يجمع المعهد بمحيطه الاقتصادي والمهني.وبيّن أن هذه التظاهرة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى عدد الطلبة المعنيين بالتربصات، إذ يضم المعهد حوالي 3 الاف طالب وطالبة من بينهم نحو 800 معنيون بإنجاز تربصات مهنية، وهو ما اتاحه المعرض من خلال تسهيل اتصال الطلبة بالمؤسسات ومساعدتهم على إيجاد فرص تربص تتلاءم مع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم، والتفاعل بصورة أفضل مع ممثلي المؤسسات المشاركة.وأوضح مدير التربصات أن الهدف من تنظيم المعرض لا يقتصر على توفير فرص ظرفية للطلبة، وإنما إرساء علاقات تعاون طويلة المدى مع المؤسسات بما يمكن من تطوير التكوين، وتسهيل الانتقال من الدراسة إلى الحياة المهنية، ويفتح أمام طلبة المعهد آفاقا جديدة في التربص والانتداب وبناء مساراتهم المهنية.وتضمّن المعرض فضاءات مخصّصة للمؤسسات المشاركة للتعريف بأنشطتها وفرصها المهنية، إلى جانب فضاءات لإجراء مقابلات مباشرة للانتداب والتربص بين الطلبة والمشغلين، كما أتاح للطلبة لا سيما طلبة السنوات النهائية وأصحاب مشاريع ختم الدروس،إمكانية التعرف على حاجيات المؤسسات وانتظاراتها، والاطلاع على فرص الاندماج في الحياة المهنية.وتُوّجت هذه التظاهرة بإبرام اتفاقيات شراكة بين المعهد وعدد من المؤسسات المشاركة تنص على إسناد الأولوية لطلبة المعهد في فرص التربص والانتداب وتفتح المجال أمام تعاون مستدام في مجالات التربص والتشغيل، كما تم تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات لتمكين الطلبة من الانتقال من المعارف النظرية التي يتلقونها داخل المعهد إلى الجانب التطبيقي في محيط العمل.