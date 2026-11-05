كرة اليد - مباراة ودية: المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة ينهزم أمام المنتخب الروسي 27 -35
انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 21 سنة أمام المنتخب الروسي للأكابر بنتيجة 27 - 35 في لقاء ودي دار اليوم الخميس على هامش دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية.
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول من المباراة متأخرا بنتيجة 12 - 18.
يذكر أنّ تونس تحتضن من 5 الى 7 نوفمبر الجاري دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية للأكابر بمشاركة منتخبات تونس وروسيا واليابان.
وتقام الدورة في إطار استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في بطولة العالم 2027 المقررة بألمانيا من 6 الى 31 جانفي المقبل.
وفي مايلي تذكير ببرنامج مباريات الدورة:
الخميس 5 نوفمبر 2026
تونس - اليابان (18:00 س)
الجمعة 6 نوفمبر 2026
روسيا - اليابان (18:00 س)
السبت 7 نوفمبر 2026
تونس - روسيا (16:00 س)
وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول من المباراة متأخرا بنتيجة 12 - 18.
يذكر أنّ تونس تحتضن من 5 الى 7 نوفمبر الجاري دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية للأكابر بمشاركة منتخبات تونس وروسيا واليابان.
وتقام الدورة في إطار استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في بطولة العالم 2027 المقررة بألمانيا من 6 الى 31 جانفي المقبل.
وفي مايلي تذكير ببرنامج مباريات الدورة:
الخميس 5 نوفمبر 2026
تونس - اليابان (18:00 س)
الجمعة 6 نوفمبر 2026
روسيا - اليابان (18:00 س)
السبت 7 نوفمبر 2026
تونس - روسيا (16:00 س)
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