كرة اليد - مباراة ودية: المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة ينهزم أمام المنتخب الروسي 27 -35

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد لأقل من 21 سنة أمام المنتخب الروسي للأكابر بنتيجة 27 - 35 في لقاء ودي دار اليوم الخميس على هامش دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية.وكان المنتخب التونسي قد أنهى الشوط الأول من المباراة متأخرا بنتيجة 12 - 18.يذكر أنّ تونس تحتضن من 5 الى 7 نوفمبر الجاري دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية للأكابر بمشاركة منتخبات تونس وروسيا واليابان.وتقام الدورة في إطار استعدادات المنتخب الوطني التونسي للمشاركة في بطولة العالم 2027 المقررة بألمانيا من 6 الى 31 جانفي المقبل.تونس - اليابان (18:00 س)روسيا - اليابان (18:00 س)السبت 7 نوفمبر 2026تونس - روسيا (16:00 س)