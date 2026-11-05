توننداكس يزيد بنسبة 0،15 بالمائة في إقفال الخميس

التقط "توننداكس" أنفاسه في إقفال، الخميس، وزاد بنسبة 0،15 بالمائة وبلغ مستوى 18696،43 نقطة، دون أن تتجاوز قيمة المعاملات 4،9 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".وتمكن سهم تلنات القابضة من تحسين ادائه، بنسبة 5،5 بالمائة، وأنهى الحصّة عند سعر 12،130 دينار، دون أن تتجاوز قيمة المبادلات على السهم 292 ألف دينار.وتقدّم سعر سهم مونوبري، بدوره، بنسبة 2 بالمائة، وبلغ مستوى 12،500 دينار. وسجل السهم اجمالي مبادلات بقيمة 268 ألف دينار.وتراجعت، في المقابل، قيمة سهم التونسيّة للصناعات الصيدليّة، بنسبة 4،2 بالمائة، وبلغت عند الإقفال مستوى 6،800 دينار، دون أن أي تبادل للسهم.وفقد سهم التجاري للإيجار المالي، 2،4 بالمائة من قيمته، وأنهى الحصّة عند سعر 40 دينارا.وتصدّر سهم التونسيّة للمقاولات السلكية واللاسلكية قائمة الاسهم الأكثر تبادلا، بعد استحواذه على 545 ألف دينار من اجمالي المعاملات للحصّة. وبلغ سعر السهم عند الإقفال 22،700 دينار، إثر تراجعه بنسبة 1،7 بالمائة.