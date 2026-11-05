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"مواسم الإبداع": تقديم العرض الأول لمسرحية "تشايكا" لمعز مرابط وتوزيع الجوائز يوم 7 نوفمبر

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 20:13 قراءة: 2 د, 25 ث
      
ينتظم حفل اختتام الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، الذي تنظمه مؤسسة المسرح التونسي، يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على الساعة السادسة مساء بقاعة الفن الرابع بالعاصمة.
وسيكون حفل الإعلان عن جوائز المتوجين مسبوقا بالعرض الأول لمسرحية "تشايكا" عن النورس لأنطون تشيخوف، دراماتورجيا وسينوغرافيا وإخراج مدير مؤسسة المسرح التونسي معز المرابط.


مسرحية "تشايكا" لمعز مرابط

تمتد مسرحية "تشايكا" من إنتاج مؤسسة المسرح الوطني لمدة 110 دقيقة، وهي مأخوذة عن مسرحية "النورس" للكاتب المسرحي والطبيب الروسي أنطون تشيخوف (1860-1904)، الذي يُعد أحد رواد القصة القصيرة و ومن أبرز من أسهموا في تجديد المسرح الغربي.


ويشارك في أداء هذه المسرحية كل من فاطمة بن سعيدان وإسكندر الهنتاتي وعبد الكريم البناني وهاجر الزايدي ومحمد شوقي خوجة وإشراق مطر وفاطمة قوطالي وسامي فاخت وغادة الجبالي ومحمد العبيدي ومريم السحبي.

ويضمّ الفريق الفني والتقني للعمل مجموعة من المختصين في مختلف المجالات المسرحية، حيث تتولى عبير القمري مهمة مساعدة المخرج، فيما يشرف صالح بركة ومروى المنصوري على الملابس، ويتكفل هاني بالحمادي وكريم الثليبي بالموسيقى والمؤثرات الصوتية. أما تصميم الفيديو فيحمل توقيع محمد علي عفاس، بينما يتولى هاني بالحمادي توضيب الفيديو.

وفي الجانب الفني والتقني، يشرف منير بن يوسف على الديكور وإدارة الركح، ويتولى وليد الوسيعي الإكسسوار، فيما يتكفل فيصل صالح بالإضاءة، بمساعدة كمال السحباني في توضيبها. ويتولى لطفي الجبالي وسيف الدين السبعي توضيب الركح، بينما يشرف أحمد طبوبي على توضيب الإكسسوار وتوضيب الإنتاج. أما مهمة التكليف بالإنتاج فتتولاها فاطمة المرصاوي.


وتدور أحداث المسرحية حسب نص الملخص، حول ضيعة "سورين" التي تبدو كأنها رجل في لحاف إمرأة، تحاصرها بحيرة، تهوم فوقها، تحت جنح الليل، غرابة.إنهم يلعبون لعبة الوقت للوقت، عشرة أرواح.
جسد زائد ونورس، الكل ضد الكل.«تشايكا» تسقط رمزيتها على القدر.الحب عنوان خاطئ. رائحة الموت... و«بولينا» وحدها... حية. إنها سيدة الفعل. هنا السكون ليس عدمًا، بل حالة تتساوى فيها القوى المتضادة.
"وهم ؟يشبهوننا...؟ أو ربما هم لا يشبهون أنفسهم".

ويذكر أن الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع"، انطلقت في ولاية القيروان يوم 23 أكتوبر 2026، في إطار فعاليات الدورة التأسيسية لملتقى الوسط للمسرح بالقيروان.
ويتنافس في هذه الدورة، 14 عرضا مسرحيا، في المسابقة الرسمية، بمعدل عرضين يوميا بفضائي الفن الرابع والتياترو، انطلاقا من ثاني أيام المهرجان، (31 أكتوبر)، إلى غاية 6 نوفمبر 2026 .
وافتتحت مسرحية "حواس، للمخرج زهير العروم ( 70 دقيقة) feelings، بفضاء "الأرتيستو"، وهي أحدث إنتاجات "هابتوس للإنتاج والتوزيع الفني" بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

توزيع جوائز المسابقة

وتمنح ضمن فعاليات المهرجان مجموعة من الجوائز الفردية التي تتوزع كالتالي، جائزة الإخراج بقيمة 10 ألاف دينار، وجائزة النص المسرحي بقيمة 10 ألاف دينار، وجائزة السينوغرافيا بقيمة 10 ألاف دينار، وجائزة الأداء التمثيلي نساء بقيمة 10 ألاف دينار وجائزة الأداء التمثيلي رجال بقيمة 10 ألاف دينار، أما الجائزة الكبرى للإبداع المسرحي التونسي التي تُمنح للعمل المُتكامل فتبلغ قيمتها 30 ألف دينار.وفضلا عن الجوائز الرسمية يمنح المهرجان عددا من الجوائز التشجيعية لأفضل صورة مسرحية وأفضل فيديو مسرحي و أفضل مقال نقدي مسرحي وتبلغ قيمة كل واحدة منها 1500 دينار.
وتكونت لجنة التحكيم من منى نور الدين وغازي الزغباني ومنيرة زكراوي ونصاف بن حفصية.
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