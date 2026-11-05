تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الخميس وحتى ليل الجمعة

ستسجل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية، ابتداء من منتصف نهار اليوم الخميس 5 نوفمبر، على اثر تسجيل عطب فجئي على قناة الجلب الرئيسية قطر 600 مليمتروستشمل الاضطرابات، وفق بلاغ صادراليوم الخميس 5 نوفمبر2026 عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، المناطق التالية:-الحوامد والغابات من ولاية القيروان-سيدي الهاني واولاد علوان وغبغوب واولاد الخشين واولاد الفالح وواد لاية والنقر ودرغام والنوالات والجبلين ومعمل ستيب وقرعة المنجور والكنايس والشيحية واولاد التومي وبني ربيعة والبياضة وبني كلثوم والفرادة والبرجين من ولاية سوسة.-منزل حياة والعلالشة والمزاوغة والمليشات ومنزل كامل وبئر الطيب والهدادرة والوردانين ووادي الجبس وبوعثمان ومنزل خير ومنزل نور من ولاية المنستير.- مدينة كركر من ولاية المهدية.ومن المنتظر، وفق البلاغ، استئناف التزويد بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الحادية عشر ليلا من يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.