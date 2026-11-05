وكالة الأسفار "jet2holidays" تعتزم ادراج الوجهة التونسيّة انطلاقا من خمس مدن بريطانية خلال الفترة 2027 / 2028

أعلنت الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة، أنّ وكالة الأسفار البريطانية "جات تو هوليداي" jet2holidays المتخصصة في الرحلات الشاملة والرحلات المنظمة، مع النقل الجوي، تعتزم رسميا إدراج الوجهة التونسيّة ضمن برنامجها للموسم السياحي 2028/2027، مع ربط جوّي انطلاقا من خمس مدن في المملكة المتحدة.وشكلت هذه البرمجة محور اجتماع بين ممثلي الاتحاد التونسي لوكالات الأسفار والسياحة والإدارة العامة للوكالة، تمّ تنظيمه على هامش تظاهرة "سوق السفر العالمي"، ويتعلّق بصالون دولي للسياحة ينظم في لندن، من 3 الى 5 نوفمبر 2026.ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز حضور الوجهة التونسيّة في السوق البريطانية وزيادة تدفق السياح القادمين من هذا البلد، وفق ما أوردته الجامعة على صفحتها على شبكة التواصل "فايسبوك".وأكّدت الجامعة، أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الشراكات مع الفاعلين الدوليين، وتنويع الأسواق، التّي يتوافد منها السيّاح، وفتح آفاق تجاريّة جديدة لوكالات الأسفار التونسيّة.وتعد المملكة المتحدة من بين الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح، التي تستهدفها تونس لتنويع تدفقاتها السياحية وزيادة الإقبال على وحداتها الفندقية.وانتظم صالون "سوق السفر العالمي" بمركز المعارض والمؤتمرات "إكسل لندن"، شرق لندن. وتعد التظاهرة من بين أهم المواعيد السياحية الدولية التي تجمع كلّ سنة المهنيين في المجال السياحي وشركات الطيرات وووكالات الأسفار والوجهات السياحية.