مشروع ميزانية 2027: رصد 57,7 مليون دينار لهيئة الانتخابات منها 30 مليون دينار مخصصة للانتخابات التشريعية

بلغت جملة الاعتمادات المرصودة ضمن مشروع ميزانية مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027، نحو 57,7 مليون دينار، من بينها 30 مليون دينار مخصصة لتغطية جزء من نفقات الدور الأول للانتخابات التشريعية، المزمع تنظيمها خلال السنة القادمة.وتندرج هذه الاعتمادات، ضمن مشروع ميزانية مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2027، الذي عرضته مراقب مالي الهيئة إيناس الجليدي، اليوم الخميس، خلال جلسة مشتركة قصر باردو، عقدتها لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بحضور عضو مجلس الهيئة محمود الواعر والمدير التنفيذي بها رضا الميساوي .وأوضحت الجليدي بالمناسبة، أن الميزانية الأساسية للهيئة تبلغ 27,724 مليون دينار، مقابل 27,7 مليون دينار سنة 2026، مسجلة بذلك زيادة لا تتجاوز 0,08 بالمائة، مضيفة أن هذه الزيادة المحدودة تعكس توجه الهيئة نحو المحافظة على استقرار نفقاتها القارة.وصرحت بأن الميزانية الأساسية للهيئة تتوزع على النحو التالي :- 15,820 مليون دينار لنفقات التأجير و تمثل 57,1 بالمائة من الميزانية- 7,235 مليون دينار لنفقات التسيير وتمثل 26,1 بالمائة من الميزانية- 1,125 مليون دينار لنفقات التدخلات وتمثل 4,1 بالمائة من الميزانية- 3,544 مليون دينار لنفقات الاستثماروتمثل 12,8 بالمائة من الميزانية.كما أفادت بأن إعداد مشروع الميزانية، تم في إطار المحافظة على استقرار نفقات الهيئة وتوجيه الاستثمار نحو الأولويات الفعلية، بما يضمن جاهزيتها لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف.وأضافت في ذات السياق، أنه تم اعدادها ايضا استنادا إلى جملة من المرتكزات الاستراتيجية، من بينها المحافظة على جودة المسار الانتخابي ورقمنة العمليات والنتائج والمعطيات وحفظ الذاكرة المؤسسية وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن نجاعة التصرف في الموارد والشفافية وتعزيز الإشعاع والحضور الدولي وتطوير البنية التحتية والاعتماد على الطاقة.وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري لسنة 2027، بينت أن الهيئة رصدت اعتمادات بقيمة 3,544 مليون دينار لإنجاز أربعة مشاريع، تشمل تطوير البنية التحتية والعقارية للهيئة بكلفة 2,050 مليون دينار، وتعزيز الوسائل اللوجستية والتجهيزات الفنية ب 594 ألف دينار، والتحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية ب 800 ألف دينار، إلى جانب تركيز أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمقرات الهيئة.كما أشارت إلى ترسيم 15 مليون دينار ضمن مهمة النفقات الطارئة وغير الموزعة، وهي اعتمادات إضافية غير مدرجة ضمن مجموع الاعتمادات المرصودة لمهمة الهيئة، يمكن إسنادها عند الاقتضاء وفقا لنسق الاستهلاك والحاجيات الفعلية، بما يتيح تعبئة الموارد تدريجيا وتبعا للتنفيذ الفعلي.