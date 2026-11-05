Babnet   Latest update 18:19 Tunis

قابس ... تنظيم المسابقة الجامعية للأمن السيبراني "قابس لاختبار الاختراق 1.0" يومي 28 و29 نوفمبر 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aec6f8c199638.43670609_qekipnmfhjgol.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 17:07 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تحتضن كلية العلوم بقابس، يومي 28 و29 نوفمبر 2026، المسابقة الجامعية للأمن السيبراني "قابس لاختبار الاختراق 1.0" "Gabès Pentest 1.0"، بمشاركة فرق طلابية تضم طالبين لكل فريق، وذلك بمبادرة من الجهات المنظمة وبشراكة مع المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.


وتهدف هذه التظاهرة إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الأمن السيبراني واختبار الاختراق وترسيخ مبادئ القرصنة الأخلاقية والمسؤولة من خلال منافسات تقنية تتيح للمشاركين اختبار معارفهم وقدراتهم وتعزيز روح العمل الجماعي.


ويتضمن برنامج المسابقة تنظيم ورشات تطبيقية ومحاضرات يؤثثها مختصون وخبراء في المجال إلى جانب لقاءات للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة ومكونات مجتمع الأمن السيبراني.


وستتأهل أفضل تسعة فرق في ختام المنافسات لتمثيل جامعة قابس في المنتدى المغاربي للطلبة من أجل أمن المعلومات، الذي ينتظم من 23 إلى 25 ديسمبر 2026 بمدينة الزاوية الليبية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الكفاءات الطلابية وتشجيع التميز والابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة وتعزيز مشاركة الطلبة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية على المستويين المغاربي والدولي.

وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني ... https://gabes-pentest.maryins.com/
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339103

babnet

كل الأخبار...

18:19 - انهيار حاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. والرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر
18:08 - وزير البيئة: تخصيص 12 مليون دينار للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات و6 ملايين دينار لصندوق مقاومة التلوث ضمن ميزانية 2027
18:05 - ميزانية البيئة لسنة 2027 تناهز 531 مليون دينار.. ومخطط تنموي يتضمن 870 مشروعاً بيئياً
18:03 - تسجيل اضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولايات القيروان وسوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الخميس وحتى ليل الجمعة
17:56 - وكالة الأسفار "jet2holidays" تعتزم ادراج الوجهة التونسيّة انطلاقا من خمس مدن بريطانية خلال الفترة 2027 / 2028
17:36 - توننداكس يزيد بنسبة 0،15 بالمائة في إقفال الخميس
17:11 - اليوم الدولي لمكافحة التنمر الإلكتروني: وزيرة الأسرة تعلن الانطلاق في إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال في البيئة الرقمية
17:07 - قابس ... تنظيم المسابقة الجامعية للأمن السيبراني "قابس لاختبار الاختراق 1.0" يومي 28 و29 نوفمبر 2026
16:53 - مشروع ميزانية 2027: رصد 57,7 مليون دينار لهيئة الانتخابات منها 30 مليون دينار مخصصة للانتخابات التشريعية
16:52 - هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية خلال الربيع القادم (عضو مجلس الهيئة)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
23°-15
23°-14
22°-13
25°-14
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/11)     1326,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/11)   29190 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab