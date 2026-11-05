قابس ... تنظيم المسابقة الجامعية للأمن السيبراني "قابس لاختبار الاختراق 1.0" يومي 28 و29 نوفمبر 2026

تحتضن كلية العلوم بقابس، يومي 28 و29 نوفمبر 2026، المسابقة الجامعية للأمن السيبراني "قابس لاختبار الاختراق 1.0" "Gabès Pentest 1.0"، بمشاركة فرق طلابية تضم طالبين لكل فريق، وذلك بمبادرة من الجهات المنظمة وبشراكة مع المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.وتهدف هذه التظاهرة إلى تنمية مهارات الطلبة في مجال الأمن السيبراني واختبار الاختراق وترسيخ مبادئ القرصنة الأخلاقية والمسؤولة من خلال منافسات تقنية تتيح للمشاركين اختبار معارفهم وقدراتهم وتعزيز روح العمل الجماعي.ويتضمن برنامج المسابقة تنظيم ورشات تطبيقية ومحاضرات يؤثثها مختصون وخبراء في المجال إلى جانب لقاءات للتواصل وتبادل الخبرات بين الطلبة ومكونات مجتمع الأمن السيبراني.وستتأهل أفضل تسعة فرق في ختام المنافسات لتمثيل جامعة قابس في المنتدى المغاربي للطلبة من أجل أمن المعلومات، الذي ينتظم من 23 إلى 25 ديسمبر 2026 بمدينة الزاوية الليبية.وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الكفاءات الطلابية وتشجيع التميز والابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة وتعزيز مشاركة الطلبة في التظاهرات العلمية والتكنولوجية على المستويين المغاربي والدولي.وقد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة عبر الموقع الإلكتروني ... https://gabes-pentest.maryins.com/