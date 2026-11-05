كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال

أعلن ‌كريستيانو ‌رونالدو اليوم الخميس عزمه ⁠اعتزال اللعب دوليا ​مع منتخب البرتغال ⁠لكرة القدم في منشور ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال قائد النصر السعودي إنه "سيتخلى ​عن القميص رقم 7" ‌بعد فترة التوقف الدولية في ⁠نوفمبر ‌الجاري.وخاض رونالدو (41 عاما) 234 مباراة مع منتخب البرتغال وسجل 146 هدفا.ويعدّ ⁠رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة ‌في المباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف ‌الدولية.