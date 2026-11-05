كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال
أعلن كريستيانو رونالدو اليوم الخميس عزمه اعتزال اللعب دوليا مع منتخب البرتغال لكرة القدم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال قائد النصر السعودي إنه "سيتخلى عن القميص رقم 7" بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر الجاري.
وخاض رونالدو (41 عاما) 234 مباراة مع منتخب البرتغال وسجل 146 هدفا.
ويعدّ رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية.
وقال قائد النصر السعودي إنه "سيتخلى عن القميص رقم 7" بعد فترة التوقف الدولية في نوفمبر الجاري.
وخاض رونالدو (41 عاما) 234 مباراة مع منتخب البرتغال وسجل 146 هدفا.
ويعدّ رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية.
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