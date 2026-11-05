النادي البنزرتي: أحمد كندارة رئيسا جديدا للهيئة التسييرية

- كشف النادي الرياضي البنزرتي عن تعيين هيئة تسييرية جديدة للنادي برئاسة أحمد كندارة.وأفاد النادي البنزرتي، في بلاغ رسمي أورده امس الاربعاء، ان قرار تعيين الهيئة التسييرية الجديدة جاء على ضوء جلسة عمل انعقدت بإشراف والي بنزرت، سالم بن يعقوب.وأوضح نص البلاغ ان محمد أمين البكوري ولطفي الصفاقسي سيشغلان خطة نائب رئيس، في حين عهدت الكتابة العامة لصابر بن بركة.وستخلف الهيئة الجديدة الهيئة التسييرية المستقيلة برئاسة رياض مقداد.جدير بالإشارة الى ان فريق أكابر كرة القدم بالنادي البنزرتي يحتل المركز السابع في بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 11 نقطة.