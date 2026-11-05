الدوري الأوروبي: رين يتعادل مع أولمبياكوس ويحافظ على سجله دون هزيمة



دوري أبطال أوروبا: كومو يسحق لانس 9-1 وأرسنال ومانشستر سيتي يحققان الفوز



دوري أبطال أوروبا: بالبيردي يقود ريال مدريد للفوز وليفربول يخسر أمام فناربخشه



تعادلمع ضيفهدون أهداف، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة البطولة المجمعة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.وحافظ الفريق الفرنسي بهذه النتيجة على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة، رافعاً رصيده إلىفي المركز الثاني عشر من أصل 36 فريقاً.في المقابل، أوقف التعادل سلسلة ثلاثة انتصارات متتالية لأولمبياكوس في مشواره الأوروبي، كما أنهى سلسلة تسعة انتصارات متتالية للفريق في جميع المسابقات، لكنه بقي في الصدارة برصيدحققفوزاً عريضاً على مضيفهبنتيجة، مساء الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة البطولة المجمعة لرابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، ليعزز موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى.كما عادإلى سكة الانتصارات بفوزه علىبنتيجة 2-1، فيما واصلانتصاراته بتغلبه علىبنتيجة 3-2.ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد، فيما تقدم كومو إلى المركز الرابع برصيد، متفوقاً بفارق الأهداف على مانشستر سيتي صاحب المركز السابع.وقدم كومو عرضاً هجومياً استثنائياً أمام لانس، ليصبح أول فريق يسجل تسعة أهداف في مباراة خارج أرضه في المسابقات الأوروبية منذ عام 1971. وسجلثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، فيما أحرزهدفاً وصنع هدفين.وكان الفريق الإيطالي متقدماً بثلاثة أهداف مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف خمسة أهداف أخرى خلال 22 دقيقة، فيما سجل روبن أغيلا هدف لانس الوحيد خلال تلك الفترة. واختتم ماتيو باباتشولي مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.وبهذه الهزيمة، تكبد لانس خسارته الثالثة توالياً، ليتراجع إلى المركز 33 برصيد. وأصبح كومو ثاني فريق فقط، بعد بايرن ميونيخ الألماني، يسجل تسعة أهداف في مباراة ضمن رابطة أبطال أوروبا.وفي مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، تقدم الفريق الإنجليزي بهدف عكسي سجله كاستيلو لوكيبا في مرماه بالدقيقة 37، أثناء محاولته إبعاد عرضية نيكو أوريلي.وأدرك بوتي باكو التعادل للايبزيغ بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يعيد إنزو فرنانديز التقدم لسيتي في الدقيقة 58. لكن أنطونيو نوسا أدرك التعادل مجدداً بعد ثلاث دقائق.وحسم إرلينغ هالاند المواجهة لفريقه قبل 12 دقيقة من النهاية، بعدما استغل تمريرة عرضية منخفضة من إليوت أندرسون وأسكن الكرة الشباك.وتجمد رصيد لايبزيغ عندفي المركز 30، ضمن مراكز الإقصاء.أما أرسنال، فقد حسم مواجهته أمام سلافيا براغ بفضل هدفين سجلهما نوني مادويكي وفيكتور يوكريش في الشوط الأول. وقلص فيكتور نوفاك الفارق للفريق التشيكي في الدقيقة الأخيرة، لكن سلافيا بقي في المركز 34 برصيد نقطة واحدة.وفي بقية المباريات، حققفوزه الأول بتغلبه على ضيفهبنتيجة 4-1. وسجل يان بيدناريك هدف التقدم لبورتو، قبل أن يدرك سكوت مكتوميناي التعادل لنابولي، ثم حسم غابري بييغا وياكوب كيفيور وسامو أجيهوا الفوز للفريق البرتغالي، الذي يحتل المركز 26، فيما يأتي نابولي في المركز 27، ولكل منهما 3 نقاط.كما فازعلىبنتيجة 2-1، بفضل هدف سجله كونستانتينوس كاريتساس في الدقيقة 72. وكان أيتور رويبال قد أدرك التعادل لبيتيس بعد تقدم فابيو سيلفا. ويحتل بيتيس المركز 11 برصيد 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على دورتموند صاحب المركز 12.وفازعلى مضيفهبنتيجة 2-1، فيما تغلبعلىبنتيجة 4-1.سجلهدفاً في الوقت بدل الضائع، ليقودإلى فوز مثير على مضيفهبنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، ضمن منافسات رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما خسرأمام مضيفهبالنتيجة ذاتها، بعدما أهدر تقدمه مرتين.وحافظ ريال مدريد على بدايته المثالية في المسابقة، رافعاً رصيده إلىفي المركز الثاني، خلف باريس سان جيرمان بفارق الأهداف.وبدأ أيك أثينا المباراة بقوة، وافتتح أبو بكر كويتا التسجيل في الدقيقة 12، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية العليا.وأدرك جود بلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32، بعدما استغل تمريرة عرضية منخفضة من مارك كوكوريا وسدد بكعب قدمه في الشباك.وفي الدقيقة 75، أعاد ستافرو بيلو التقدم للفريق اليوناني، إثر تمريرة من كويتا وتسديدة منخفضة مرت بين ساقي الحارس تيبو كورتوا.لكن كيليان مبابي أعاد ريال مدريد إلى المباراة بعد ثلاث دقائق، بعدما حول عرضية دينزل دمفريس إلى الشباك، قبل أن يسجل بالبيردي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.وبقي أيك أثينا في المركز 30 برصيدوفي إسطنبول، تلقى ليفربول خسارته الأولى في المسابقة، بعدما أهدر تقدمه مرتين أمام فناربخشه الذي حقق فوزه الأول، بفضل هدف حاسم سجله فيدات موريكي في الدقيقة 79.وافتتح تري نيوني التسجيل لليفربول في الدقيقة 25، إثر تسديدة مباشرة اصطدمت بكوغو أوبونج وغيرت اتجاهها، لتخدع الحارس إيدرسون.وأدرك ميسون غرينوود التعادل لفناربخشه بعد أربع دقائق، من ركلة حرة اصطدمت بجيريمي جاكيه في الحائط الدفاعي وغيرت اتجاهها نحو المرمى.وأعاد البديلان كودي خاكبو وألكسندر إيساك التقدم لليفربول في الدقيقة 69، بعدما أرسل خاكبو عرضية حولها إيساك برأسه إلى الشباك.غير أن فناربخشه أدرك التعادل بعد أربع دقائق، عندما وصلت الكرة إلى أرشي براون إثر ركلة ركنية قصيرة وعرضية من نغولو كانتي، ليضعها في المرمى الخالي.وفي الدقيقة 79، صنع براون هدف الفوز بعدما أرسل الكرة إلى منطقة الجزاء إثر رمية تماس طويلة، لتصل إلى موريكي الذي أسكنها الشباك بضربة رأس، رغم وجوده تحت ضغط ثلاثة مدافعين.وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن برصيد، فيما تقدم فناربخشه إلى المركز 19 برصيد