Babnet   Latest update 10:26 Tunis

المنتخب المصري يحرز لقب كأس الخليج تحت 17 عاما في قطر

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aec419fbda834.09855279_jofmkqgeilphn.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 09:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
توج المنتخب المصري بلقب كأس الخليج تحت 17 عاما (قطر 2026) بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتحصل المصري أحمد الجزيري على جائزة أفضل لاعب والإماراتي جوشوا إيان بينتلي على جائزة أفضل حارس مرمى وتقاسم المصريان خالد مختار ومحمد عطية جائزة الهداف برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وشهدت النسخة مشاركة منتخبات قطر والإمارات والبحرين وعُمان والسعودية والعراق واليمن والكويت، إلى جانب مصر والصين اللذين شاركا بصفة ضيفين في أكبر نسخة من البطولة حتى الآن.
وأُقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026 على ثلاثة ملاعب هي ملعب حمد الكبير وملعب حمد بن خليفة وملعب سعود بن عبدالرحمن وشهدت إقامة 23 مباراة سجل خلالها 66 هدفا.

واستضافت قطر البطولة للعام الثاني على التوالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339085

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
23°-15
22°-14
21°-13
24°-14
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
1