المنتخب المصري يحرز لقب كأس الخليج تحت 17 عاما في قطر

توج المنتخب المصري بلقب كأس الخليج تحت 17 عاما (قطر 2026) بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.وتحصل المصري أحمد الجزيري على جائزة أفضل لاعب والإماراتي جوشوا إيان بينتلي على جائزة أفضل حارس مرمى وتقاسم المصريان خالد مختار ومحمد عطية جائزة الهداف برصيد 5 أهداف لكل منهما.وشهدت النسخة مشاركة منتخبات قطر والإمارات والبحرين وعُمان والسعودية والعراق واليمن والكويت، إلى جانب مصر والصين اللذين شاركا بصفة ضيفين في أكبر نسخة من البطولة حتى الآن.وأُقيمت منافسات البطولة خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2026 على ثلاثة ملاعب هي ملعب حمد الكبير وملعب حمد بن خليفة وملعب سعود بن عبدالرحمن وشهدت إقامة 23 مباراة سجل خلالها 66 هدفا.واستضافت قطر البطولة للعام الثاني على التوالي.