وزير التجهيز يبحث مع وفد عن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس الاستعدادات لانعقاد الدورة 19 للصالون المتوسطي للبناء

تمحور لقاء وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، يوم الأربعاء، بوفد عن غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، يتقدمه رئيس الغرفة، حبيب الحمامي، حول الإعداد للصالون المتوسطي للبناء في دورته التاسعة عشرة، وأهم المواضيع التي يمكن إدراجها في هذه الدورة.وقدّم رئيس الغرفة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم، برنامج دورة سنة 2027 التي ستحتضنها مدينة صفاقس، بما يعزّز الحركة الاقتصادية في قطاع البناء والأشغال العامة.كما تناول اللقاء الذي حضره، كل من رئيس الديوان، قيس بالضياف، ومديرة التعاون الدولي، واقع التنمية وآفاق تطويرها، من خلال تحسين البنية التحتية والطرقات، وربط المناطق الصناعية، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.وتم التطرق كذلك إلى وضعية قطاع الأشغال العامة، ومشاغل المقاولين والبعث العقاري، والصعوبات التي تعترضهم في إنجاز مشاريع البنية التحتية.وأكد الزواري حرص الوزارة على مرافقة الناشطين في هذا القطاع ومعالجة الإشكاليات المطروحة في إطار القانون، بما يضمن دفع نسق الإنجاز وتحسينه، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لمواصلة الإصغاء إلى مشاغل المهنيين وتذليل الصعوبات، في إطار شراكة دائمة مع القطاع الخاص لدفع نسق التنمية.ومن جانبهم، أكّد أعضاء وفد الغرفة، التزامهم بتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستية لإنجاح الدورة المذكورة، لما تكتسيه من أهمية اقتصادية كبرى، باعتبارها من أهم التظاهرات المتخصصة في قطاع البناء والبعث العقاري.ويذكر أن الدورة التاسعة عشرة للصالون المتوسطي للبناء تحت شعار : «البناء في قلب التحول الحضري: إعادة ابتكار المدينة» (MEDIBAT 2027) ، تنعقد في الفترة من 21 إلى 24 أفريل 2027 بمعرض صفاقس الدولي في تونس، بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس.وتهدف الدورة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالمدن الذكية، الخضراء، والمستدامة، وتركّز على مرونة الأقاليم، والانتقال الطاقي، والتصرف الذكي في الموارِد. كما تتيح منصة دولية لتعزيز الشراكات، والتبادل، وتطوير فرص الأعمال بين الفاعلين في قطاعات البناء، التعمير، والبنية التحتية.