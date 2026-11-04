الحماية المدنية: إمضاء اتفاقية تعاون تونسية سويسرية لتنفيذ برنامج «حمايتنا»

احتضن مقر الديوان الوطني للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، مراسم إمضاء اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية والكنفدرالية السويسرية تتعلق بتنفيذ برنامج «حمايتنا » لدعم الحماية المدنية التونسية بتمويل سويسري.وحسب بلاغ للمتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية على منصة فايسبوك، يهدف برنامج" حمايتنا" إلى دعم قدرات الديوان الوطني للحماية المدنية وتطوير منظومة التكوين وتعزيز الجاهزية العملياتية، من خلال إحداث موقع إقليمي للتدريب بالزريبة من ولاية زغوان، وفضاء للتدريب بولاية تطاوين لفائدة الجمعيات التطوعية الناشطة في مجال الحماية المدنية.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون التونسي السويسري وتطوير قدرات الحماية المدنية في مجالات الوقاية والاستعداد والاستجابة للكوارث، بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من آثار المخاطر.