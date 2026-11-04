البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج وترتيب الجولة الحادية عشرة

أسفرت مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الأربعاء، عن النتائج التالية:النادي الإفريقي – الاتحاد المنستيري:النجم الرادسي – نجم حلق الوادي:شبيبة المنازه – الملعب النابلي:اتحاد الأنصار – النادي الرياضي بحمام سوسة:النجم الساحلي – النادي الصفاقسي:شبيبة القيروان – الدالية الرياضية بقرمبالية:| الفريق | النقاط | المباريات ||---|---:|---:|| النادي الإفريقي | 21 | 11 || شبيبة القيروان | 21 | 11 || الاتحاد المنستيري | 20 | 11 || النجم الساحلي | 19 | 11 || الدالية الرياضية بقرمبالية | 17 | 11 || النادي الصفاقسي | 17 | 11 || نجم حلق الوادي | 17 | 11 || الملعب النابلي | 15 | 11 || شبيبة المنازه | 14 | 11 || النجم الرادسي | 13 | 11 || النادي الرياضي بحمام سوسة | 12 | 11 || اتحاد الأنصار | 12 | 11 |