البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج وترتيب الجولة الحادية عشرة
أسفرت مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، التي دارت اليوم الأربعاء، عن النتائج التالية:
النتائج:
- قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – الاتحاد المنستيري: 78 – 59
- قاعة بوهيمة برادس: النجم الرادسي – نجم حلق الوادي: 69 – 74
- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – الملعب النابلي: 69 – 65
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النادي الرياضي بحمام سوسة: 74 – 45
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – النادي الصفاقسي: 78 – 68
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان: شبيبة القيروان – الدالية الرياضية بقرمبالية: 79 – 64
الترتيب بعد الجولة الحادية عشرة:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| النادي الإفريقي | 21 | 11 |
| شبيبة القيروان | 21 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 20 | 11 |
| النجم الساحلي | 19 | 11 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 17 | 11 |
| النادي الصفاقسي | 17 | 11 |
| نجم حلق الوادي | 17 | 11 |
| الملعب النابلي | 15 | 11 |
| شبيبة المنازه | 14 | 11 |
| النجم الرادسي | 13 | 11 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 12 | 11 |
| اتحاد الأنصار | 12 | 11 |
النتائج:
- قاعة القرجاني: النادي الإفريقي – الاتحاد المنستيري: 78 – 59
- قاعة بوهيمة برادس: النجم الرادسي – نجم حلق الوادي: 69 – 74
- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – الملعب النابلي: 69 – 65
- قاعة دار شعبان الفهري: اتحاد الأنصار – النادي الرياضي بحمام سوسة: 74 – 45
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – النادي الصفاقسي: 78 – 68
- قاعة عزيز ميلاد بالقيروان: شبيبة القيروان – الدالية الرياضية بقرمبالية: 79 – 64
الترتيب بعد الجولة الحادية عشرة:
| الفريق | النقاط | المباريات |
|---|---:|---:|
| النادي الإفريقي | 21 | 11 |
| شبيبة القيروان | 21 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 20 | 11 |
| النجم الساحلي | 19 | 11 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 17 | 11 |
| النادي الصفاقسي | 17 | 11 |
| نجم حلق الوادي | 17 | 11 |
| الملعب النابلي | 15 | 11 |
| شبيبة المنازه | 14 | 11 |
| النجم الرادسي | 13 | 11 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 12 | 11 |
| اتحاد الأنصار | 12 | 11 |
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