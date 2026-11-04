تراجع عدد الحسابات البنكية في تونس بنسبة 1.8 بالمائة خلال سنة 2025
تراجع عدد الحسابات البنكية في تونس بنسبة 1.8 بالمائة مع موفى سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، ليبلغ نحو 10.5 ملايين حساب، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025، الصادر الأربعاء عن البنك المركزي التونسي.
في المقابل، ارتفع عدد البطاقات البنكية بنسبة 7.3 بالمائة، ليصل إلى 5.9 ملايين بطاقة في نهاية سنة 2025، فيما استقر عدد الموزعات النقدية عند نحو 3.3 آلاف موزّع.
وسجل عدد الفروع البنكية ارتفاعا من 2064 فرعا في موفى سنة 2024 إلى 2081 فرعا في موفى سنة 2025، بمعدل فرع بنكي واحد لكل 5754 ساكنا، مقابل فرع لكل 5759 ساكنا خلال سنة 2024.
وبقيت شبكة البنوك غير المقيمة دون تغيير، حيث تضم 13 فرعا بنكيا موزعة بين تونس الكبرى والوسط الشرقي والشمال الشرقي للبلاد. كما استقر عدد فروع مؤسسات التأجير المالي عند 69 فرعا.
أما شبكة مؤسسات الدفع، فقد ضمت 3629 نقطة بيع في نهاية سنة 2025، مع تركزها أساسا في تونس الكبرى بنسبة 29 بالمائة، تليها منطقة الوسط الشرقي بنسبة 19 بالمائة.
ولم يشهد العدد الإجمالي للبنوك والمؤسسات المالية أي تغيير مقارنة بنهاية سنة 2024، ليستقر عند 47 مؤسسة، منها 29 مؤسسة مرخصا لها كبنوك و18 مؤسسة مالية.
وتتوزع البنوك الـ29 بين 22 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة.
في المقابل، ارتفع عدد البطاقات البنكية بنسبة 7.3 بالمائة، ليصل إلى 5.9 ملايين بطاقة في نهاية سنة 2025، فيما استقر عدد الموزعات النقدية عند نحو 3.3 آلاف موزّع.
وسجل عدد الفروع البنكية ارتفاعا من 2064 فرعا في موفى سنة 2024 إلى 2081 فرعا في موفى سنة 2025، بمعدل فرع بنكي واحد لكل 5754 ساكنا، مقابل فرع لكل 5759 ساكنا خلال سنة 2024.
وبقيت شبكة البنوك غير المقيمة دون تغيير، حيث تضم 13 فرعا بنكيا موزعة بين تونس الكبرى والوسط الشرقي والشمال الشرقي للبلاد. كما استقر عدد فروع مؤسسات التأجير المالي عند 69 فرعا.
أما شبكة مؤسسات الدفع، فقد ضمت 3629 نقطة بيع في نهاية سنة 2025، مع تركزها أساسا في تونس الكبرى بنسبة 29 بالمائة، تليها منطقة الوسط الشرقي بنسبة 19 بالمائة.
ولم يشهد العدد الإجمالي للبنوك والمؤسسات المالية أي تغيير مقارنة بنهاية سنة 2024، ليستقر عند 47 مؤسسة، منها 29 مؤسسة مرخصا لها كبنوك و18 مؤسسة مالية.
وتتوزع البنوك الـ29 بين 22 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة.
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