تراجع عدد الحسابات البنكية في تونس بنسبة 1.8 بالمائة خلال سنة 2025

تراجع عدد الحسابات البنكية في تونس بنسبةمع موفى سنة 2025، مقارنة بسنة 2024، ليبلغ نحو، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025، الصادر الأربعاء عن البنك المركزي التونسي.في المقابل، ارتفع عدد البطاقات البنكية بنسبة، ليصل إلىفي نهاية سنة 2025، فيما استقر عدد الموزعات النقدية عند نحووسجل عدد الفروع البنكية ارتفاعا منفي موفى سنة 2024 إلىفي موفى سنة 2025، بمعدل فرع بنكي واحد لكل، مقابل فرع لكل 5759 ساكنا خلال سنة 2024.وبقيت شبكة البنوك غير المقيمة دون تغيير، حيث تضمموزعة بين تونس الكبرى والوسط الشرقي والشمال الشرقي للبلاد. كما استقر عدد فروع مؤسسات التأجير المالي عندأما شبكة مؤسسات الدفع، فقد ضمتفي نهاية سنة 2025، مع تركزها أساسا في تونس الكبرى بنسبة، تليها منطقة الوسط الشرقي بنسبةولم يشهد العدد الإجمالي للبنوك والمؤسسات المالية أي تغيير مقارنة بنهاية سنة 2024، ليستقر عند، منهاوتتوزع البنوك الـ29 بين